O Festival Galicreques celebra en Santiago o seu 30º aniversario con máis de 60 funcións e 16 estreas
Compañías internacionais participarán nesta edición especial, que se desenvolverá entre o 11 e o 19 de outubro en diferentes espazos da cidade
Santiago prepárase para recibir o Festival Galicreques, que cumpre 30 anos e estreará 16 espectáculos na cidade entre o 11 e 19 de outubro. O festival acollerá a compañías de Arxentina, Italia, Portugal, México ou Colombia, que darán a coñecer os seus novos espectáculos neste Galicreques tan especial, no que se festexarán tres décadas de traxectoria.
O aniversario protagonizará dous actos dentro do cartel de Galicreques. O primeiro deles chegará o mércores 8 de outubro e consistirá nunha festa de inauguración que acollerá a Sala Capitol. A esta apertura só se poderá acudir con convite e marcará o inicio dunha colaboración coa Sala Capitol, recinto que se suma como espazo para o teatro de monicreques neste 30º Galicreques: o domingo 19 de outubro, ás 12.00 horas, o seu escenario recibirá a compañía aragonesa Teatro Arbolé e o seu espectáculo "Los tres cerditos".
O segundo acto vencellado ao 30º aniversario terá lugar o luns 13 ás 20.00 horas na xa tradicional carpa que Galicreques instala na Alameda. A esa hora, diferentes artistas que actuaron ao longo dos anos no encontro compostelán ofreceranlle ao público as súas vinculacións artísticas e emocionais co festival, os monicreques e a mais cidade. Jorge Rey, director e fundador de Galicreques encargarase de moderala.
Primeira estrea na Reixa
O sábado 11, A Reixa tenda acollerá a primeira estrea deste 2025 dentro do Galicreques: neste local a formación colombiana El Guiñol del Guiñol representará por vez primeira a obra "El último árbol". Ese mesmo día ás 18.00 horas, no Centro Sociocultural do Romaño, chegaralle a quenda a compañía galega Mircromina Teatro, que presentará a súa nova proposta escénica: "Pasmo de Pedra".
A partir dese primeiro día de festival, sucederanse as estreas. Dentro do cartel internacional, destacan os espectáculos inéditos de formacións como a Fío D’Azeite (Portugal), que estreará "O rei va nú" na carpa da Alameda o domingo 12; Títeres Candelilla (Chile), que farán o propio coa peza "Kuiyen, sueño mapuche" o martes 14 na Fundación SGAE; e Zaches Teatro (Italia), que botará andar en Galicreques a súa nova montaxe: "Cenicienta".
Vellos coñecidos do público compostelá tamén escollerán o Galicreques para dar a luz os seus novos proxectos. É o caso de Panta Rhei, compañía vasca galardoada co Premio Galicreques en 2018, que presentará "Krim, pequeño lobo" o xoves 16, ou os catalán Fil de Guá, que sorprenderán ese mesmo día coa súa nova obra: "Emproianova".
Clausura con Nauta
O domingo 19 de outubro, a compañía Nauta encargarase da clausura deste Galicreques de celebración. Farao no Teatro Principal coa súa nova obra, "Ephimeros". A representación será ás 20.00 horas, xusto despois da entrega do Premio Galicreques 2025. A figura homenaxeada darase a coñecer proximamente.
A terceira compañía galega que estreará neste Galicreques, xunto a Nauta e Mircromina, será Kalina Teatro. A formación presentará a súa peza "Limonardo dá vento" o venres 12 no CSC de Santa Marta, dentro da programación escolar deste ano.