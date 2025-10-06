La Xunta destina más de 4 millones a la USC para levantar la nueva Facultad de Farmacia en la Cidade da Saúde

Actual Facultad de Farmacia de la USC USC

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) recibirá casi 4,1 millones de euros de la Xunta de Galicia para financiar la construcción de la nueva Facultad de Farmacia, que se ubicará en la futura Cidade da Saúde, el gran complejo universitario y sanitario que la institución compostelana impulsa en su campus. Así lo anunció este lunes el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, tras la reunión del Consello da Xunta.

Esta actuación se enmarca en el Plan de infraestruturas universitarias 2023-2026, dotado con 40 millones de euros y que prevé movilizar hasta 100 millones al cierre del período. En esta nueva fase, el Gobierno gallego aprobó una inversión global de 7,2 millones dirigida a las universidades de Santiago y Vigo para avanzar en la renovación y modernización de sus edificios.

La Cidade da Saúde, un proyecto estratégico para Compostela

La aportación destinada a la USC se empleará íntegramente en la nueva Facultad de Farmacia, que compartirá espacio con la de Enfermería, un centro de investigación en Ciencias de la Salud y un aparcamiento dentro de la futura Cidade da Saúde.

Según explicó Calvo, esta inversión tiene como objetivo “seguir avanzando en la consolidación de la excelencia y calidad del Sistema Universitario de Galicia”. El proyecto de Farmacia forma parte de la apuesta de la USC por concentrar en un mismo entorno las titulaciones y servicios vinculados al ámbito sanitario, reforzando la conexión entre docencia, investigación y asistencia clínica.

La iniciativa se suma al Plan galego de financiamento universitario 2022-2026 y al convenio firmado en 2021 entre la Xunta y las universidades gallegas, que destinó 4,5 millones de euros a la mejora de la eficiencia energética de sus infraestructuras, considerado el primer paso del actual plan.