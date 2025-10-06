Estas son las mejores ofertas de empleo en Santiago de Compostela en octubre de 2025
La capital gallega ofrece nuevas oportunidades laborales en sectores como el comercio, la hostelería, la tecnología y los servicios
Santiago de Compostela no solo es una ciudad histórica y universitaria, sino también un entorno con creciente dinamismo laboral. Su posición como destino turístico y su desarrollo en sectores como la educación o la tecnología han impulsado una oferta diversa de empleos, pensada tanto para quienes buscan estabilidad como para quienes desean avanzar profesionalmente.
A continuación, recopilamos las ofertas de empleo más destacadas actualmente disponibles en Santiago de Compostela:
Repartidor/a en Mercadona
Formación remunerada, horario previsible y contrato de 40 horas semanales en turnos rotativos de mañana y tarde. Retribución mensual bruta de 1.685 €.
Técnico/a de taller en Decathlon
Se busca una persona deportista, con conocimientos en mecánica básica de bicicletas, estampación o vinilo, y disponibilidad para trabajar fines de semana.
Responsable de Personas y Cultura en Vitae Consultores
Contrato indefinido, jornada completa, vehículo de empresa y salario con parte fija y variable. Se requiere al menos un año de experiencia en el área.
Personal de limpieza para tiendas de ropa
Horario de mañana, de 06.00 a 10.00 horas, de lunes a sábado, con incorporación inmediata. Es necesario permiso de trabajo.
Promotor/a comercial para empresa líder
Contrato indefinido, jornada de 38 horas semanales e incorporación inmediata. Se valoran estudios de FP Superior, Bachillerato o ESO y habilidades de venta.
Electricistas para obra en Santiago (CLIMAB 2025)
Se requieren conocimientos en Prevención de Riesgos Laborales (20 h) y carnet de conducir. Ofrecen oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.