Estas son las mejores ofertas de empleo en Santiago de Compostela en octubre de 2025

Decathlon busca personal en Compostela Cedida

Santiago de Compostela no solo es una ciudad histórica y universitaria, sino también un entorno con creciente dinamismo laboral. Su posición como destino turístico y su desarrollo en sectores como la educación o la tecnología han impulsado una oferta diversa de empleos, pensada tanto para quienes buscan estabilidad como para quienes desean avanzar profesionalmente.

A continuación, recopilamos las ofertas de empleo más destacadas actualmente disponibles en Santiago de Compostela:

Repartidor/a en Mercadona

Formación remunerada, horario previsible y contrato de 40 horas semanales en turnos rotativos de mañana y tarde. Retribución mensual bruta de 1.685 €.

Inscríbete aquí

Técnico/a de taller en Decathlon

Se busca una persona deportista, con conocimientos en mecánica básica de bicicletas, estampación o vinilo, y disponibilidad para trabajar fines de semana.

Inscríbete aquí

Responsable de Personas y Cultura en Vitae Consultores

Contrato indefinido, jornada completa, vehículo de empresa y salario con parte fija y variable. Se requiere al menos un año de experiencia en el área.

Inscríbete aquí

Personal de limpieza para tiendas de ropa

Horario de mañana, de 06.00 a 10.00 horas, de lunes a sábado, con incorporación inmediata. Es necesario permiso de trabajo.

Inscríbete aquí

Promotor/a comercial para empresa líder

Contrato indefinido, jornada de 38 horas semanales e incorporación inmediata. Se valoran estudios de FP Superior, Bachillerato o ESO y habilidades de venta.

Inscríbete aquí

Electricistas para obra en Santiago (CLIMAB 2025)

Se requieren conocimientos en Prevención de Riesgos Laborales (20 h) y carnet de conducir. Ofrecen oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.

Inscríbete aquí