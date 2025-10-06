Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Estas son las mejores ofertas de empleo en Santiago de Compostela en octubre de 2025

La capital gallega ofrece nuevas oportunidades laborales en sectores como el comercio, la hostelería, la tecnología y los servicios

Redacción
06/10/2025 12:56
Decathlon busca personal en Compostela
Decathlon busca personal en Compostela
Cedida

Santiago de Compostela no solo es una ciudad histórica y universitaria, sino también un entorno con creciente dinamismo laboral. Su posición como destino turístico y su desarrollo en sectores como la educación o la tecnología han impulsado una oferta diversa de empleos, pensada tanto para quienes buscan estabilidad como para quienes desean avanzar profesionalmente.

A continuación, recopilamos las ofertas de empleo más destacadas actualmente disponibles en Santiago de Compostela:

Repartidor/a en Mercadona

Formación remunerada, horario previsible y contrato de 40 horas semanales en turnos rotativos de mañana y tarde. Retribución mensual bruta de 1.685 €.

Inscríbete aquí

Técnico/a de taller en Decathlon

Se busca una persona deportista, con conocimientos en mecánica básica de bicicletas, estampación o vinilo, y disponibilidad para trabajar fines de semana.

Inscríbete aquí

Responsable de Personas y Cultura en Vitae Consultores

Contrato indefinido, jornada completa, vehículo de empresa y salario con parte fija y variable. Se requiere al menos un año de experiencia en el área.

Inscríbete aquí

Personal de limpieza para tiendas de ropa

Horario de mañana, de 06.00 a 10.00 horas, de lunes a sábado, con incorporación inmediata. Es necesario permiso de trabajo.

Inscríbete aquí

Promotor/a comercial para empresa líder

Contrato indefinido, jornada de 38 horas semanales e incorporación inmediata. Se valoran estudios de FP Superior, Bachillerato o ESO y habilidades de venta.

Inscríbete aquí

Electricistas para obra en Santiago (CLIMAB 2025)

Se requieren conocimientos en Prevención de Riesgos Laborales (20 h) y carnet de conducir. Ofrecen oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.

Inscríbete aquí

Te puede interesar

A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, xunto a representantes da Deputación, AGADIC e o director do festival, Jorge Rey, durante a presentación do 30º Galicreques

O Festival Galicreques celebra en Santiago o seu 30º aniversario con máis de 60 funcións e 16 estreas
Adriana Quesada
Pazo de San Roque de Santiago

O Pazo de San Roque acollerá este martes a presentación do IV Premio de Novela Galicia Rural
Eladio González Lois
A presidenta do Consello de Estado, Carmen Calvo

Carmen Calvo presentará en Padrón o seu libro 'Nosotras: el feminismo en la democracia' nunha visita institucional
Eladio González Lois
Centro sociocultural de Santa Marta (arquivo)

O PP acusa ao goberno de Santiago de “sementar o caos” nos centros socioculturais
Eladio González Lois