El Concello de Santiago amplía a 1.320 las plazas de comedor en su plan municipal de conciliación

El Concello de Santiago ha aprobado este lunes el nuevo plan municipal de conciliación ‘Compostela Concilia’, que amplía hasta 1.320 las plazas de comedor escolar, lo que supone un incremento del 60% respecto al curso anterior. Con esta ampliación, las plazas de comedor se equiparan a las de las actividades incluidas en el programa, dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años empadronados en la ciudad.

La medida fue anunciada por la concelleira de Educación, Míriam Louzao, tras la reunión de la Xunta de Goberno local, en la que destacó que el objetivo es mejorar la conciliación familiar y laboral mediante una oferta más amplia y flexible de servicios.

La concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica del Ayuntamiento de Santiago, Míriam Louzao, en rueda de prensa

Más plazas y trámites más sencillos

Entre las principales novedades del programa, Louzao subrayó que las familias contarán con toda la información del curso desde el inicio, lo que facilitará la organización doméstica. Además, solo deberán entregar la documentación una vez para inscribirse en el servicio, de manera que durante el año podrán activar las diferentes tandas sin repetir el proceso completo.

También se han fijado con antelación las fechas de solicitud y resolución de cada período, de modo que las familias conocerán de antemano el día en que se les comunicará la adjudicación de plaza, un cambio que busca agilizar la gestión y ofrecer mayor previsibilidad.

Primer plazo de inscripción La primera tanda del curso, correspondiente al período de Navidad, abrirá su plazo de solicitud del 3 al 11 de noviembre, mientras que el listado provisional de admitidos se publicará el 19 de noviembre. Con este nuevo plan, el Concello busca reforzar su compromiso con la conciliación y la igualdad de oportunidades, ampliando los recursos municipales a disposición de las familias compostelanas.

El programa incluye 1.320 plazas de comedor y actividades, además de 360 plazas de desayunos y un 3% adicional reservado para menores con necesidades específicas de apoyo.

Los precios se mantienen asequibles: durante Navidad, Carnaval y Semana Santa, las actividades costarán 5,33 euros al día, los desayunos 1,67 euros y las comidas cinco euros. En el programa de Verano, las tarifas serán de cuatro euros al día para actividades, 1,5 euros por desayuno y 3,5 euros por comida.

Asimismo, para las familias con menos recursos económicos, los Servicios Sociales municipales podrán autorizar reducciones del 50% o del 100% de los precios, según la situación acreditada.