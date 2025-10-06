El CSIC refuerza su plantilla en Santiago con nuevas incorporaciones en biotecnología y patrimonio cultural

Los nombramientos, ya publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consolidan la apuesta del CSIC por reforzar la investigación gallega en ámbitos clave

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha reforzado su presencia en Santiago de Compostela con la incorporación de dos nuevos científicos titulares en sus centros de referencia: la Misión Biológica de Galicia (MBG) y el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit). Estas incorporaciones, junto a otra en el Centro Oceanográfico de Vigo, se han realizado mediante el sistema de promoción interna dentro de la Escala de Personal Científico Titular de Organismos Públicos de Investigación.

Investigación forestal desde Santiago

En la sede compostelana de la Misión Biológica de Galicia, la nueva científica titular Elena Corredoira Castro, licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidade de Santiago de Compostela, desarrolla su trabajo en el grupo de Biotecnología y Mejora Forestal.

Desde 2020 es la responsable de la Unidad Técnica de Biotecnología y Mejora Forestal del MBG, donde centra su labor en la conservación y mejora genética de especies autóctonas gallegas, como el castaño, y de especies clave en los sistemas agroforestales de la península Ibérica, como la encina y el alcornoque.

Corredoira, vinculada a la MBG desde 1997, impulsa el uso de herramientas biotecnológicas basadas en el cultivo in vitro de tejidos vegetales, una línea que sitúa a la sede compostelana como referente en investigación forestal sostenible.

El patrimonio cultural, eje del trabajo en el Incipit

Por su parte, el investigador David Barreiro Martínez, también licenciado y doctor por la Universidade de Santiago de Compostela, se incorpora como científico titular al Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit).

Barreiro forma parte del Incipit desde su creación, en 2010, tras su paso por el Laboratorio de Patrimonio del IEGPS. Su trayectoria se ha centrado en la gestión del patrimonio arqueológico y, más recientemente, en la valorización y socialización del patrimonio cultural.

Actualmente coordina la Unidad de Valorización del Incipit, donde combina la investigación con la gestión de proyectos orientados a mejorar el acceso, la gestión y el uso social del patrimonio y los paisajes culturales. Su labor refuerza el papel del centro compostelano como uno de los referentes nacionales en investigación patrimonial.