A Xunta de Goberno concede licenza para ampliar o IES Lamas de Abade
O proxecto engade un novo andar e suporá un investimento de máis de 616.000 euros; tamén se aprobaron outras seis licenzas de obra e rehabilitación en distintos puntos da cidade
A Xunta de Goberno local ven de conceder licenza á Consellería Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional para a ampliación do IES Lamas de Abade. O proxecto engade un andar máis á construción existente no volume sur, de xeito que a ala norte e a sur coincidan en altura.
Neste novo andar distribúense un núcleo de comunicacións, aseos, 6 aulas, 2 aulas de desdobre e unha saída á escaleira de emerxencia. A superficie construída do edificio principal pasará de 4.114 a 4.703 m2. O orzamento de execución material desta obra calculouse en 616.695,51€.
Ademais, tamén foron concedidas máis licenzas: para a reforma interior dunha vivenda situada na rúa dos Loureiros, para a rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na rúa Real de Roxos, para a rehabilitación de fachadas e cuberta do edificio situado na rúa de Amor Ruibal, para piscina e porche no lugar de Neiro, para piscina no Campo da Angustia e, finalmente, para a rehabilitación enerxética na rúa do Hórreo.