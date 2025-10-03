Santiago invertirá 14,5 millones en transformar el noroeste de la ciudad con apoyo de fondos europeos

Barrio de Vite, uno de los objetivos del Plan - Xunta

El Concello de Santiago de Compostela destinará 14,5 millones de euros a la transformación del noroeste de la ciudad a través del Plan de Acción Integral (PAI) Horizonte Compostela, un programa que busca revertir la situación de vulnerabilidad y menor dinamismo de zonas como Almáciga, Vite y Salgueiriños. Del total de la inversión, el 60 % procede de fondos europeos Feder de la Estratexia de Desenvolvemento Integrado Local (EDIL), mientras que el 40 % restante será asumido por el propio Concello.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, celebró la concesión de la subvención europea: “Compostela acaba de obtener una importante subvención de fondos europeos que nos permitirá impulsar una ciudad más sostenible, accesible e inclusiva”, señaló, recordando que el gobierno local ya está actuando en la zona con obras como la reurbanización de la rúa García Lorca o la futura rehabilitación de cinco edificios municipales en Caramoniña.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, en una foto de archivo - Eladio Lois

Sanmartín subrayó que este plan se enmarca en un horizonte de transformación de la capital gallega: “Tenemos un horizonte claro y una hoja de ruta definida para mejorar la calidad de vida de la gente. Santiago será diferente en 2027 y en 2031”, afirmó.

Tres grandes proyectos El PAI Horizonte Compostela se articula en torno a tres grandes líneas de actuación: Santiago Transforma, centrado en la creación de nuevos equipamientos sociales, culturales y deportivos, así como en vivienda dotacional. Santiago Accesible, orientado a mejorar la accesibilidad urbana desde una perspectiva integral. Santiago Resiliente, que busca la adaptación de la ciudad al cambio climático.

Las actuaciones están diseñadas para generar entornos más habitables, resilientes y equitativos, con impacto en áreas clave como el acceso a la vivienda, la conservación del patrimonio natural, el fortalecimiento de los ecosistemas sociales y culturales, o el saneamiento y abastecimiento de agua.