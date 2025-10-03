Santiago formará a más de 700 profesionales en el primer Congreso Internacional de Medicina Clínica

La presentación de la cita tuvo lugar la mañana de este viernes en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela - IDIS

La Cidade da Cultura de Santiago de Compostela acogió este viernes la inauguración del I Congreso Internacional de Medicina Clínica (CIMEC 2025), un evento que bajo el lema Formar hoy al médico de mañana reunirá a lo largo de dos jornadas a más de 700 estudiantes, médicos y profesionales sanitarios de todo el país, además de expertos internacionales de primer nivel.

Apertura institucional

La mesa inaugural estuvo presidida por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien subrayó que “Galicia es un buen sitio para formarse y trabajar”, recordando que la comunidad cuenta con la mayor oferta de formación sanitaria especializada del Estado, con 682 plazas. El conselleiro anunció también que este curso se comenzará a formar a los primeros residentes en Medicina de Urgencias.

La directora de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (FIDIS), Isabel Lista, recalcó la importancia de la investigación en la práctica clínica y destacó que este congreso es “una oportunidad para inspirarnos a investigar, colaborar y ser parte activa de los cambios que la medicina requiere”.

También participaron en el acto el decano de la Facultad de Medicina de la USC, José Carreira Vilamor, y el presidente del comité organizador, Carlos Vila, quienes agradecieron la labor de la Comunidad Médica en Formación (CoMeF) en la puesta en marcha del encuentro.

Referentes internacionales

El programa del congreso incluye las intervenciones de figuras reconocidas como el bioquímico Mariano Barbacid, pionero en investigación oncológica; el cardiólogo Josep Brugada, descubridor del síndrome que lleva su nombre; el endocrinólogo Manel Puig; o el hepatólogo Jorge Quiroga.

La jornada del sábado se abrirá con la conferencia del genetista Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y catedrático de la USC, considerado una referencia internacional en su campo. También participarán Verónica Casado, primera española reconocida como Mejor Médico de Familia del Mundo; Miguel Sanmamed, investigador líder en inmunoterapia; Michel Kahaleh, jefe de gastroenterología en New Jersey (EEUU); y Magda Campins, expresidenta del comité científico asesor de la COVID-19 en Cataluña.

Ángel Carracedo, en una foto de archivo - Cedida

Además de las ponencias, el CIMEC 2025 ofrece talleres prácticos y sesiones de simulación clínica sobre ecografía, urgencias, reanimación cardiopulmonar, comunicación de malas noticias o manejo de vías aéreas. El congreso contará también con comunicaciones orales y pósteres científicos, en los que estudiantes y residentes optarán a premios a los mejores trabajos.