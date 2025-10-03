Mi cuenta

Santiago de Compostela

O “Ecos Fest” converterá Almáciga no escaparate do novo talento galego

O festival celebrará tres días de cinema e música do 20 ao 22 de novembro, con curtas de autoría galega e concertos diarios

Redacción
03/10/2025 10:30
María Rozas na presentación de Ecos Fest
A concelleira María Rozas, xunto ao equipo organizador, presentou o festival, unha iniciativa pensada para dar visibilidade a novos creadores e creadoras - Concello de Santiago

O Centro Xove será o espazo do festival de curtametraxes e música "Ecos Fest", que terá lugar do 20 ao 22 de novembro.  Cada día amosarán proxeccións e curtametraxes de ficción, non ficción e videoclips. Ademais, cada xornada rematará coa actuación dun grupo de música. 

As curtas que se poderán ver no festival serán seleccionadas por un xurado especializado de entre as que se presenten entre o 10 de outubro e o 3 de novembro. Deben ser obras de autoría galega, xeradas no ámbito dos centros formativos relacionados co sector do audiovisual e novos cineastas, e que foran finalizadas despois do 1 de xaneiro de 2024. As pezas terán unha duración máxima de 25 minutos, e cada persoa poderá presentar os traballos que desexe, sen límite, a través do formulario que estará habilitado ba web do Centro Xove. 

As curtametraxes que finalmente serán proxectadas no festival serán seleccionadas por un xurado formado por Irene Seara, Miguel Gomar e Adela Otero, que valorarán o interese artístico e a orixinalidade das curtas, a súa adecuación ao formato e ás condicións técnicas establecidas polo festival, e a diversidade de voces, estilos e procedencias.

Tal e como explicaron Óscar Silva e Nicolás Quiñoy, responsables do proxecto, “o obxectivo do Ecos Fest é darlle visbilidade ao traballo que fan moitos estudantes no audiovisual e na músca, xerando tamén unha convivencia entre mozos e mozas e procurar posibles vías de colaboración nos seus proxectos artísticos”.

