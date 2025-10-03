Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Colexio de Fonseca acolle a entrega dos Premios á introdución da perspectiva de xénero na docencia e na investigación

As galardoadas recollerán os premios o 6 de outubro nun acto presidido polo reitor da USC e a alcaldesa de Santiago

Redacción
03/10/2025 22:10
Colexio de Fonseca
Os Premios recoñecen proxectos docentes e investigadores que incorporan a perspectiva de xénero como dimensión de calidade e innovación na USC - Santi Alvite

As gañadoras da XVI Edición dos premios á introdución da perspectiva de xénero na docencia e na investigación, nos que colabora o Concello de Santiago de Compostela, recollerán os seus galardóns o 6 de outubro nun acto que terá lugar ás 12.00 no Salón Nobre do Colexio de Fonseca coa presenza do reitor Antonio López e da alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

Intervirán ademais a delegada do reitor para a Igualdade, Sonia Esperanza Rodríguez Boente, e a directora xeral de Promoción da Igualdade da Xunta de Galicia, María Quintiana Pérez.

Dimensión de calidade

Os Premios teñen como finalidade fomentar a introdución da perspectiva de xénero na docencia e na investigación, considerada como unha dimensión de calidade e innovación docente dos centros, departamentos e institutos de investigación. Esta liña de actuación constitúe unha das principais apostas da USC en materia de xénero, entendendo que un dos maiores potenciais para promover a igualdade efectiva de mulleres e homes reside na incorporación da perspectiva de xénero nas dúas principais facetas da nosa actividade de xeración e difusión de coñecemento: a docencia e a investigación.

A iniciativa foi seleccionada polo European Institute for Gender Equality (EIGE) como unha das dez mellores boas prácticas de "Integración da igualdade de xénero nas universidades e centros de investigación europeos" de entre máis de 50 de toda a Unión Europea; e incluída na ferramenta en liña (GEAR tool) de apoio a organizacións investigadoras na creación, execución, seguimento e avaliación dos plans de igualdade de xénero.

Te puede interesar

Como cierre, a las 22.00 horas, la velada contará con el concierto de Fransy González y Davide Salvado, dos referentes de la música tradicional gallega

Teo acoge la II Foliada A Carrabouxa, con más de una decena de grupos
Eladio González Lois
Entrega de premios atrevete a ter unha idea y eduemprende idea

Más de 130 alumnos son premiados en Santiago por sus proyectos en concursos de emprendimiento
Adriana Quesada
El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, junto a los peregrinos

La Xunta recibe a 42 peregrinos de la Irmandade Galega de Rubí que realizan el Camino Portugués
Redacción
Primeiro día SELIC 2025

A SELIC 2025 abre en Compostela con dez días de literatura nas prazas e rúas da cidade
Redacción