Más de 130 alumnos son premiados en Santiago por sus proyectos en concursos de emprendimiento

El acto de entrega reunió en Santiago al alumnado y profesorado de 16 centros gallegos participantes -

El acto de entrega de los premios de los certámenes "Atrévete a ter unha idea" y "Eduemprende Idea" galardonó a 137 alumnos de 16 centros educativos. Concretamente, se premió a 119 estudiantes de 10 colegios e institutos del concurso "Atrévete a tener una idea" y la 18 alumnos de seis centros de Formación Profesional del concurso "Eduemprende Idea" promovido junto con la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

Estos programas, enmarcados en el Plan Eduemprende de la Xunta de Galicia, son "muy importantes porque fomentan la creación de ideas. El mundo avanza porque hay ideas, por lo tanto, el impulso de la cultura del emprendimiento en la infancia y en la adolescencia es fundamental para hacer una sociedad mejor", afirmó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez.

En este sentido, aplaudió la calidad de los proyectos premiados y el trabajo desarrollado por todo el alumnado participante y el profesorado implicado en estos programas. "En Galicia queremos darle a nuestros estudiantes una formación que les sirva para la vida real, para que en el futuro puedan acceder a todas las oportunidades disponibles, y viendo el potencial de los proyectos hoy aquí expuestos, estoy seguro de que estos jóvenes cosecharán muchos éxitos", añadió en el acto que se celebró en el Centro Integrado de FP Politécnico de Santiago.

"Atrévete a ter unha idea"

Este concurso, que tiene como objetivo promover las competencias personales y sociales relacionadas con el emprendimiento, tuvo como ganadores en la modalidad individual de primaria a los colegios Saco y Arce (Toén) y el Plurilingüe Pintor Laxeiro (Vigo), mientras que en la modalidad grupal fueron vencedores los equipos de los colegios Plurilingüe A Fraga y A Magdalena (As Pontes de García Rodríguez) y el Colegio Público Integrado Luis Díaz Moreno (Baralla).

En el caso de Educación Secundaria, en la modalidad individual resultaron ganadores proyectos de los institutos Eduardo Pondal (Santiago de Compostela) y del Plurilingüe Castro da Uz (As Pontes de García Rodríguez), mientras que los equipos vencedores de la modalidad grupal provienen de los institutos Fernando Blanco (Cee), Lauro Olmo (O Barco de Valdeorras) y A Sangriña (A Guarda).

"Eduemprende Idea"

En el caso de Eduemprende Idea, cuyo objetivo es incentivar la realización de proyectos empresariales, en la modalidad de ciclos de grado superior y cursos de especialización fueron reconocidos los proyectos de los centros integrados de FP Politécnico de Santiago y Fontecarmoa (Vilagarcía de Arousa) y el instituto A Sardiñeira (A Coruña). En la modalidad de los ciclos de grado básico y medio, resultaron ganadores los institutos Chan del Monte (Marín) y Pobra do Caramiñal y el Centro Integrado de FP Montecelo (Pontevedra).

Las ideas ganadoras de ambos certámenes abarcan una amplia gama de temáticas, desde proyectos de turismo ecológico y la sostenibilidad ambiental hasta la propuestas de ocio y de movilidad. Son proyectos que demuestran la capacidad de generar soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades y deseos de la sociedad contemporánea. Su enfoque en la inclusión, la sostenibilidad y la experiencia del cliente marca un estándar elevado para la innovación empresarial con un impacto positivo en la sociedad.