La Xunta recibe a 42 peregrinos de la Irmandade Galega de Rubí que realizan el Camino Portugués

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, junto a los peregrinos - Xunta

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, recibió este viernes en Pontecesures (Pontevedra) a un grupo de 42 peregrinos de la Irmandade Galega de Rubí, entidad que agrupa a la colectividad gallega residente en Cataluña. Los participantes están recorriendo el Camino Portugués en su Variante Espiritual, con destino final en la Catedral de Santiago.

El grupo inició la ruta el pasado 29 de septiembre y hoy llegó en barco desde Vilanova de Arousa hasta Pontecesures, punto de partida de la última etapa que completarán mañana sábado hasta la capital gallega.

Lazos con Galicia

Durante la recepción, Rodríguez Miranda destacó la relevancia de iniciativas como esta, que permiten a los emigrantes reforzar los lazos con la tierra a través de la espiritualidad, la cultura y la convivencia, además de proyectar en el exterior los valores universales del Camino de Santiago.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, durante la recepción - Xunta

Asimismo, puso en valor el papel de la Irmandade Galega de Rubí, a la que calificó como ejemplo del trabajo de las entidades gallegas en Cataluña para mantener vivas las tradiciones y fortalecer la identidad gallega entre las comunidades emigradas.