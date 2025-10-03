Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Xunta recibe a 42 peregrinos de la Irmandade Galega de Rubí que realizan el Camino Portugués

El grupo llegó en barco desde Vilanova de Arousa y culminará mañana sábado su peregrinación en la Catedral de Santiago

Redacción
03/10/2025 19:05
El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, junto a los peregrinos
El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, junto a los peregrinos - Xunta

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, recibió este viernes en Pontecesures (Pontevedra) a un grupo de 42 peregrinos de la Irmandade Galega de Rubí, entidad que agrupa a la colectividad gallega residente en Cataluña. Los participantes están recorriendo el Camino Portugués en su Variante Espiritual, con destino final en la Catedral de Santiago.

El grupo inició la ruta el pasado 29 de septiembre y hoy llegó en barco desde Vilanova de Arousa hasta Pontecesures, punto de partida de la última etapa que completarán mañana sábado hasta la capital gallega.

Lazos con Galicia

Durante la recepción, Rodríguez Miranda destacó la relevancia de iniciativas como esta, que permiten a los emigrantes reforzar los lazos con la tierra a través de la espiritualidad, la cultura y la convivencia, además de proyectar en el exterior los valores universales del Camino de Santiago.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, durante la recepción
El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, durante la recepción - Xunta

Asimismo, puso en valor el papel de la Irmandade Galega de Rubí, a la que calificó como ejemplo del trabajo de las entidades gallegas en Cataluña para mantener vivas las tradiciones y fortalecer la identidad gallega entre las comunidades emigradas.

Te puede interesar

Colexio de Fonseca

O Colexio de Fonseca acolle a entrega dos Premios á introdución da perspectiva de xénero na docencia e na investigación
Redacción
Como cierre, a las 22.00 horas, la velada contará con el concierto de Fransy González y Davide Salvado, dos referentes de la música tradicional gallega

Teo acoge la II Foliada A Carrabouxa, con más de una decena de grupos
Eladio González Lois
Entrega de premios atrevete a ter unha idea y eduemprende idea

Más de 130 alumnos son premiados en Santiago por sus proyectos en concursos de emprendimiento
Adriana Quesada
Primeiro día SELIC 2025

A SELIC 2025 abre en Compostela con dez días de literatura nas prazas e rúas da cidade
Redacción