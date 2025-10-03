La RAGC presenta en Santiago un libro homenaje a Fernando Calvet, 'Científico Gallego 2025'

Fernando Calvet, pionero de la industria farmacéutica en Galicia - RAGC

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), en colaboración con el Consello da Cultura Galega y la Facultad de Química de la Universidad de Santiago, presentará este viernes 3 de octubre el libro Fernando Calvet i Prats. Modernizador da química e promotor da industria farmacéutica en Galicia. El acto, que se celebrará en el Aula Magna de la Facultad de Química a las 12.00 horas, forma parte de los homenajes a Calvet tras ser distinguido como Científico Gallego del Año 2025.

Una obra coral sobre su figura El volumen reúne artículos de especialistas que analizan la trayectoria profesional y vital de Calvet. Cuenta con prólogos del presidente de la RAGC, Juan Lema; de la presidenta del Consello da Cultura Galega; y del coordinador de la publicación, el académico Pedro Merino. Entre los autores figuran nombres como Ricardo Gurriarán, Joan Cuscó, los académicos Manuel Freire y Luís Castedo, los miembros de la Real Academia de Farmacia de Galicia Francisco Díaz-Fierros y Manuel Puga, el presidente de Zelnova y del Grupo Zendal Pedro Fernández, el filósofo Xosé L. Pastoriza y la gerente de Bioga, Loli Pereiro.

La presentación del libro estará abierta al público general, con la participación de Juan Lema (RAGC), Elena Vázquez (Consello da Cultura Galega) y Pilar Bermejo (USC), en un acto que busca difundir la relevancia científica y social de Fernando Calvet en la historia de Galicia.

Un pionero en química y farmacia

Licenciado en Química en la Universitat de Barcelona, realizó su doctorado en Oxford y amplió estudios en Múnich, Estocolmo y Edimburgo, donde se formó con referentes internacionales. En 1929, con solo 26 años, obtuvo la cátedra de Química Orgánica y Bioquímica en la USC, donde impulsó un grupo de investigación innovador y favoreció la incorporación de mujeres a la ciencia.

Tras ser destituido durante la Guerra Civil, acusado de separatismo y comunismo, se exilió en Escandinavia y Escocia, hasta regresar a Galicia, donde fue encarcelado y apartado de la docencia. Más tarde, en Vigo, asumió la dirección científica de los Laboratorios Zeltia, aplicando la ciencia a los recursos locales para desarrollar medicamentos a partir de plantas medicinales y subproductos animales.