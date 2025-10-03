La RAGC presenta en Santiago un libro homenaje a Fernando Calvet, 'Científico Gallego 2025'
El acto tendrá lugar este viernes en la Facultad de Química de la USC, con la participación de la Real Academia Galega de Ciencias, el Consello da Cultura Galega y la Universidad
La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), en colaboración con el Consello da Cultura Galega y la Facultad de Química de la Universidad de Santiago, presentará este viernes 3 de octubre el libro Fernando Calvet i Prats. Modernizador da química e promotor da industria farmacéutica en Galicia. El acto, que se celebrará en el Aula Magna de la Facultad de Química a las 12.00 horas, forma parte de los homenajes a Calvet tras ser distinguido como Científico Gallego del Año 2025.
Una obra coral sobre su figura
El volumen reúne artículos de especialistas que analizan la trayectoria profesional y vital de Calvet. Cuenta con prólogos del presidente de la RAGC, Juan Lema; de la presidenta del Consello da Cultura Galega; y del coordinador de la publicación, el académico Pedro Merino. Entre los autores figuran nombres como Ricardo Gurriarán, Joan Cuscó, los académicos Manuel Freire y Luís Castedo, los miembros de la Real Academia de Farmacia de Galicia Francisco Díaz-Fierros y Manuel Puga, el presidente de Zelnova y del Grupo Zendal Pedro Fernández, el filósofo Xosé L. Pastoriza y la gerente de Bioga, Loli Pereiro.
La presentación del libro estará abierta al público general, con la participación de Juan Lema (RAGC), Elena Vázquez (Consello da Cultura Galega) y Pilar Bermejo (USC), en un acto que busca difundir la relevancia científica y social de Fernando Calvet en la historia de Galicia.
Un pionero en química y farmacia
Licenciado en Química en la Universitat de Barcelona, realizó su doctorado en Oxford y amplió estudios en Múnich, Estocolmo y Edimburgo, donde se formó con referentes internacionales. En 1929, con solo 26 años, obtuvo la cátedra de Química Orgánica y Bioquímica en la USC, donde impulsó un grupo de investigación innovador y favoreció la incorporación de mujeres a la ciencia.
Tras ser destituido durante la Guerra Civil, acusado de separatismo y comunismo, se exilió en Escandinavia y Escocia, hasta regresar a Galicia, donde fue encarcelado y apartado de la docencia. Más tarde, en Vigo, asumió la dirección científica de los Laboratorios Zeltia, aplicando la ciencia a los recursos locales para desarrollar medicamentos a partir de plantas medicinales y subproductos animales.