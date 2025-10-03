El Museo Casa de la Troya acoge un concierto gratuito de Tato López este sábado

Tato López - Cedida

El Museo Casa de la Troya de Santiago de Compostela acogerá este sábado, 4 de octubre, a las 20.30 horas, un concierto del cantautor Tato López, en una cita organizada en colaboración con la escuela de música Casa da Trova. La entrada será libre hasta completar aforo y el evento cuenta con el apoyo del Concello de Santiago.

El director del Museo, Benigno Amor, explicó que esta iniciativa responde a la voluntad de la entidad de desarrollar proyectos junto a otras instituciones culturales de Compostela, con el propósito de ampliar horizontes y llegar a nuevos públicos. Subrayó además la afinidad que existe entre el Museo y la Casa da Trova, tanto por su vínculo con la música popular como por su apertura al mundo, reflejada en la presencia de artistas de ambos lados del Atlántico.

La Casa da Trova y su fundador

La escuela de música Casa da Trova, ubicada en el barrio compostelano de Basquiños, nació hace tres años con un enfoque centrado en la formación musical en guitarra y voz, especialmente en el ámbito de la composición. Además, organiza encuentros para cantautores de todo el mundo con el objetivo de difundir el oficio del canto.

Su fundador es el propio Tato López, compositor, productor y guitarrista madrileño afincado en Santiago, con más de veinte años de trayectoria en la escena gallega y nacional. Graduado en guitarra clásica en el Conservatorio Profesional de Santiago, compagina su labor artística con la docencia y cuenta con cuatro discos publicados y varias producciones vinculadas a las artes escénicas.