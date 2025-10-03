El IES Antonio Fraguas reúne a coros de Cartagena, Ávila y Madrid en un encuentro nacional

El IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela - Cedida

El IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela es desde el 30 de septiembre hasta el 3 de octubre el escenario de un encuentro coral escolar que reúne en la ciudad a 200 estudiantes de entre 12 y 18 años procedentes de distintos puntos de España. Participan el IES Galileo Galilei de Cartagena, el IES Isabel de Castilla de Ávila, el IES Francisco Umbral de Ciempozuelos y el propio instituto compostelano, que es el único centro de referencia de la comarca para el estudio de artes escénicas y musicales.

Este intercambio forma parte del proyecto ARCE (Agrupación de Redes de Centros Educativos), concedido a través del Ministerio de Educación. Se trata de un programa de dos años que busca fomentar la convivencia y el bienestar emocional del alumnado. El curso pasado ya se celebraron encuentros en Ávila y Ciempozuelos, mientras que este año las sedes son Santiago y Cartagena

Actividades compartidas En Compostela, el encuentro está liderado por la profesora Olga Veiga, responsable del taller coral y de las materias de Coro en el IES Antonio Fraguas, con el apoyo del departamento de Música y de otro profesorado del centro. A lo largo de estos días, los participantes comparten ensayos conjuntos con la colaboración del Conservatorio Profesional de Santiago, además de rutas culturales, dinámicas de convivencia y conciertos.

La cita culminará el viernes 3 de octubre con una recepción oficial en la Praza do Obradoiro a cargo de la alcaldesa de Santiago y autoridades del Concello. Ese mismo día tendrá lugar un concierto de clausura al aire libre, donde los coros interpretarán un repertorio diverso que incluirá tanto piezas gallegas como obras de otras procedencias trabajadas a lo largo del encuentro