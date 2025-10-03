Mi cuenta

Santiago de Compostela

El Centro Empresarial del Tambre acoge la muestra expresionista de Joam Berride con 30 obras inéditas

La muestra reúne una treintena de obras de distintas series, realizadas en acrílico y técnicas mixtas

Eladio Lois
Eladio Lois
03/10/2025 18:00
Una de las obras de Joam Berride
Una de las obras de Joam Berride - Cedida

El Centro Empresarial del Tambre de Santiago de Compostela acogerá a partir del próximo miércoles, 8 de octubre, la exposición de pintura Visionarios Enigma 2067 del artista Joam Berride. La inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas y la muestra permanecerá abierta al público hasta el 24 de octubre

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas

Un recorrido por distintas series

La exposición reúne alrededor de 30 cuadros, elaborados en acrílico y técnicas mixtas, que forman parte de varias series desarrolladas por el autor. Con un estilo expresionista cercano en ocasiones a la abstracción, Berride presenta un mosaico creativo que combina mundos oníricos y reflexiones sociales.

Cartel promocional de la muestra
Cartel promocional de la muestra - Cedida

Entre las colecciones destacan Veleiros das Estrelas, protagonizada por navíos fantásticos en un viaje sin fin; Refugee camps, sobre la realidad de los campos de refugiados en distintos lugares del mundo; Aprendendo a voar, en la que los elementos aéreos toman el protagonismo; y la serie más reciente, Visionarios, donde emergen personajes imaginarios que recorren el mundo para capturar memoria y proyectar vaticinios. Entre ellos figura la obra O vendedor de castañas, que sirve de imagen a la muestra.

