El Centro Empresarial del Tambre acoge la muestra expresionista de Joam Berride con 30 obras inéditas

Una de las obras de Joam Berride - Cedida

El Centro Empresarial del Tambre de Santiago de Compostela acogerá a partir del próximo miércoles, 8 de octubre, la exposición de pintura Visionarios Enigma 2067 del artista Joam Berride. La inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas y la muestra permanecerá abierta al público hasta el 24 de octubre.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas

Un recorrido por distintas series

La exposición reúne alrededor de 30 cuadros, elaborados en acrílico y técnicas mixtas, que forman parte de varias series desarrolladas por el autor. Con un estilo expresionista cercano en ocasiones a la abstracción, Berride presenta un mosaico creativo que combina mundos oníricos y reflexiones sociales.

Cartel promocional de la muestra - Cedida

Entre las colecciones destacan Veleiros das Estrelas, protagonizada por navíos fantásticos en un viaje sin fin; Refugee camps, sobre la realidad de los campos de refugiados en distintos lugares del mundo; Aprendendo a voar, en la que los elementos aéreos toman el protagonismo; y la serie más reciente, Visionarios, donde emergen personajes imaginarios que recorren el mundo para capturar memoria y proyectar vaticinios. Entre ellos figura la obra O vendedor de castañas, que sirve de imagen a la muestra.