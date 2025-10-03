Concellos reclaman la gratuidad del tramo Padrón-Santiago de la AP-9 y piden reunirse con el ministro Puente

Representantes de los concellos implicados - Cedida

Los concellos de Ames, Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, Ribeira y A Pobra do Caramiñal han solicitado una audiencia con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para reiterar la importancia de liberar de peaje el tramo Padrón-Santiago de la AP-9, clave para la movilidad en el área de Santiago de Compostela, el Barbanza y el norte de la provincia de Pontevedra.

La petición fue anunciada este jueves en una rueda de prensa en Padrón, en el marco de las acciones conjuntas de la plataforma “Concellos pola gratuidade”, creada para reclamar la liberalización total de la AP-9.

Una deuda histórica con Galicia Los alcaldes recuerdan la “deuda histórica del Estado con Galicia” tras la prórroga “ilegal” de la concesión de la autopista hasta 2048, aprobada durante el gobierno de José María Aznar. Aunque valoran las bonificaciones introducidas en 2021, consideran que estas medidas son insuficientes: “Nuestra vecindad no puede seguir pagando los errores de gobiernos pasados”, señalan.

Reclamación con amplio respaldo

Los concellos instan al Ejecutivo central a cumplir la resolución europea contra la prórroga de la AP-9 y recuerdan que Audasa recaudó más de 210 millones de euros en 2024. “El actual Gobierno puede ser recordado como el que liberalizó la AP-9 para todos los gallegos o como el que permitió que la concesionaria siguiese lucrándose a costa de la ciudadanía”, subrayan.