Carmen Calvo inaugura en Santiago o ciclo dos Luns do Ateneo con unha conferencia sobre a democracia
O acto terá lugar este luns ás 19.30 horas e poderá seguirse en directo a través de YouTube
O Ateneo de Santiago inaugura este luns, 6 de outubro, ás 19.30 horas, o seu curso 2025-2026 cunha conferencia a cargo da presidenta do Consello de Estado, Carmen Calvo. A intervención, que leva por título Estruturas e Fortalezas da Democracia, marcará tamén o inicio dunha nova edición dos Luns do Ateneo, o ciclo de conferencias máis veterano da institución, e poderá seguirse en directo a través da canle de YouTube do Ateneo.
Na súa exposición, Calvo analizará os desafíos que afrontan as democracias contemporáneas, afondando nos mecanismos que sustentan a súa solidez e estabilidade institucional. Tamén reflexionará sobre o papel da cidadanía, a igualdade e os dereitos fundamentais como piares esenciais da convivencia democrática.
Un novo curso no Ateneo
Esta cita supón o pistoletazo de saída dunha ampla programación anual, que incluirá conferencias, concertos, cinema e outras actividades culturais abertas á cidadanía. Como é habitual, o Ateneo de Santiago reforza así o seu papel como espazo de diálogo e pensamento crítico en Compostela, consolidando un ciclo que cada ano abre o debate sobre cuestións de actualidade e fondo calado social.