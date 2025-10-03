Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Carmen Calvo inaugura en Santiago o ciclo dos Luns do Ateneo con unha conferencia sobre a democracia

O acto terá lugar este luns ás 19.30 horas e poderá seguirse en directo a través de YouTube

Eladio Lois
Eladio Lois
03/10/2025 12:37
A presidenta do Consello de Estado, Carmen Calvo
A presidenta do Consello de Estado, Carmen Calvo - D. Corral

O Ateneo de Santiago inaugura este luns, 6 de outubro, ás 19.30 horas, o seu curso 2025-2026 cunha conferencia a cargo da presidenta do Consello de Estado, Carmen Calvo. A intervención, que leva por título Estruturas e Fortalezas da Democracia, marcará tamén o inicio dunha nova edición dos Luns do Ateneo, o ciclo de conferencias máis veterano da institución, e poderá seguirse en directo a través da canle de YouTube do Ateneo.

Na súa exposición, Calvo analizará os desafíos que afrontan as democracias contemporáneas, afondando nos mecanismos que sustentan a súa solidez e estabilidade institucional. Tamén reflexionará sobre o papel da cidadanía, a igualdade e os dereitos fundamentais como piares esenciais da convivencia democrática.

Un novo curso no Ateneo

Esta cita supón o pistoletazo de saída dunha ampla programación anual, que incluirá conferencias, concertos, cinema e outras actividades culturais abertas á cidadanía. Como é habitual, o Ateneo de Santiago reforza así o seu papel como espazo de diálogo e pensamento crítico en Compostela, consolidando un ciclo que cada ano abre o debate sobre cuestións de actualidade e fondo calado social.

Te puede interesar

Facultad de Matemáticas

O Proxecto ESTALMAT-Galicia inaugura en Santiago a súa 18ª promoción con 25 novos talentos matemáticos
Redacción
La presentación del evento tuvo lugar la mañana de este viernes en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela

Santiago formará a más de 700 profesionales en el primer Congreso Internacional de Medicina Clínica
Eladio González Lois
Aitor Bouza, secretario xeral del PSdeG en Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia

Aitor Bouza advierte que los socialistas nunca apoyarán una moción de censura del PP en Santiago
Redacción
El IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela

El IES Antonio Fraguas reúne a coros de Cartagena, Ávila y Madrid en un encuentro nacional
Eladio González Lois