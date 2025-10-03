Aitor Bouza advierte que los socialistas nunca apoyarán una moción de censura del PP en Santiago

Aitor Bouza, secretario xeral del PSdeG en Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia - Cedida

El secretario xeral del PSdeG de Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia, Aitor Bouza, ha respondido este viernes a las declaraciones del líder del PP compostelano, Borja Verea, sobre una posible moción de censura en el Concello de Santiago. Bouza advirtió que el Partido Socialista “no va a facilitar nunca un gobierno de derechas en la ciudad”.

Verea: "Imaginemos qué se estaría montando en Santiago si yo hablo de los sueños húmedos de Goretti Sanmartín" Más información

El dirigente socialista subrayó que la ciudadanía ya se pronunció con claridad en las urnas: “La ciudadanía de Compostela habló claro y meridiano. Dijo claramente que no quiere que gobierne el señor Borja Verea”. Para Bouza, el popular es “el único que no asumió el resultado electoral” y pretende alcanzar la Alcaldía “a cualquier precio a través de una moción de censura”.

Críticas a la estrategia del PP

El PSdeG asegura que Verea carece de apoyos tanto sociales como políticos en la ciudad. “No tuvo el apoyo de la ciudadanía, pero tampoco tiene el apoyo de ninguna fuerza política en Compostela”, recalcó Bouza, quien instó al líder popular a “abandonar inmediatamente los intentos de pervertir el resultado electoral”.

El secretario socialista también denunció que estas maniobras buscan distraer a la opinión pública de la labor parlamentaria del PP: “Lo que pretende el señor Verea, quizás, con esta maniobra, es distraer realmente de lo que ocurre; que es lo que él vota en el Parlamento, en contra, siempre, de los intereses de Compostela”.