Santiago de Compostela

Verea: "Imaginemos qué se estaría montando en Santiago si yo hablo de los sueños húmedos de Goretti Sanmartín"

El líder popular compostelano critica la expresión empleada por la concejala de Compostela Aberta

Agencias
02/10/2025 17:41
Borja Verea, en una foto de archivo - PP de Santiago

El debate sobre una hipotética moción de censura en Santiago de Compostela ha derivado en un nuevo cruce de reproches entre el Partido Popular y Compostela Aberta. El portavoz municipal de los populares, Borja Verea, ha criticado duramente a la concejala María Rozas por referirse a esa posibilidad como los “sueños húmedos del PP y de Verea”, una expresión que calificó de “vocabulario maleducado”.

Maria Rozas explicando la iniciativa
María Rozas, en una foto de archivo - Eladio Lois
La primera teniente de alcaldesa de Santiago y concejala de Compostela Aberta, María Rozas, y la concejala popular María Baleato (montaje)

El PP responde a Rozas tras sus declaraciones sobre Verea: “Son inaceptables y desafortunadas”

Más información

En declaraciones a la Cadena SER, Verea aseguró que las palabras de Rozas constituyen un descalificativo más hacia su persona y hacia el grupo popular. “Imaginemos qué se estaría montando en Santiago si yo hablase de los sueños húmedos de Goretti Sanmartín, de que necesita terapia o de que es violenta”, señaló, denunciando un doble rasero en la crítica política.

El dirigente popular recordó que incluso se le ha llegado a comparar con el exalcalde Gerardo Conde Roa, algo que considera ofensivo. Además, admitió que, si la legislación lo permitiese y contase con las firmas necesarias, presentaría “mañana mismo” una moción de censura, aunque reconoció no tener los apoyos suficientes.

El papel del PSdeG y los no adscritos

Mientras los concejales no adscritos dan por cerrado el debate, el secretario xeral del PSdeG en SantiagoAitor Bouza, fue rotundo este jueves al afirmar que la ciudad “nunca tendrá un gobierno de derechas con el apoyo del PSdeG”, aunque matizó que los socialistas tampoco serán “la muleta de ningún gobierno”.

Rozas se defiende: “Es una frase hecha”

Preguntada por la polémica, María Rozas insistió en que se trata de “una frase hecha” que incluso han utilizado dirigentes del propio PP, como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. “No quiero decir con esto que sea un ejemplo a seguir, en mi opinión todo lo contrario. Pero es una expresión habitual, usada por políticos, tertulianos y columnistas”, defendió.

Rozas recalcó además que el PP lleva desde 2023 en una “dinámica de descalificación continua” hacia los ediles del gobierno municipal. A su juicio, esta polémica no es más que una “cortina de humo” para tapar que los populares “siguen solos en su anhelo de presentar una moción de censura” y que aún no se han aclarado sobre su estrategia.

