Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Unha sesión aberta en Compostela abordará o papel do videoxogo galego como patrimonio cultural

A Facultade de Xeografía e Historia acollerá este venres unha sesión aberta con representantes do Museo do Videoxogo

Eladio Lois
Eladio Lois
02/10/2025 20:41
Exterior de la Facultade de Xeografía e Historia - USC

A Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela será escenario este venres 3 de outubro, ás 12.00 horas, da lección inaugural do Máster en Patrimonio Cultural Dixital, cunha sesión aberta ao público baixo o título O videoxogo galego. Ocio, industria, cultura, patrimonio.

O videoxogo como patrimonio cultural

A actividade, que se desenvolverá na Sala de Profesores do centro, contará coa participación de representantes do Museo do Videoxogo, quen achegarán unha reflexión sobre a relevancia dos videoxogos como vehículo cultural e de memoria colectiva, ademais da súa dimensión como industria emerxente en Galicia.

Te puede interesar

Foto familia inauguración exposición do 19º Premio Internacional Luís Ksado

A saúde mental, protagonista na serie gañadora do XIX Premio Luís Ksado
Adriana Quesada
Permitirán achegar á veciñanza o funcionamento das illas de compostaxe, instaladas en diferentes puntos da cidade

Santiago abre un novo ciclo de charlas sobre compostaxe comunitaria nos centros socioculturais
Eladio González Lois
Edificio del Sergas

Una decena de asociaciones de pacientes presentan una queja ante la Valedora por las “agendas dinámicas” del Sergas
Redacción
Instituto Galego de Física de Altas Enerxías

Un cento de membros da comunidade internacional de física de partículas reuniranse en Santiago
Redacción