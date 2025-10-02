Santiago de Compostela
Una decena de asociaciones de pacientes presentan una queja ante la Valedora por las “agendas dinámicas” del Sergas
Organizarán un acto en la Fundación Abanca con la participación de representantes de nueve entidades que rechazan el modelo de gestión de consultas externas
El próximo sábado 4 de octubre, a las 12.00 horas, se celebrará en el salón de actos de la Fundación Abanca (rúa do Vilar, 19, Santiago) un acto informativo sobre la queja colectiva presentada por una decena asociaciones de pacientes ante la Valedora do Pobo contra las llamadas “agendas dinámicas” del Servizo Galego de Saúde (Sergas), conocidas popularmente como sistema del “buzón” en la gestión de consultas externas.
Un modelo de gestión bajo crítica
Los colectivos firmantes rechazan este sistema por considerar que perjudica a los pacientes en el acceso a la atención especializada. En el acto intervendrán los representantes de las entidades promotoras y se abrirá una quenda de participación del público, con el objetivo de dar voz a usuarios, pacientes y familiares.