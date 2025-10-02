Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Una decena de asociaciones de pacientes presentan una queja ante la Valedora por las “agendas dinámicas” del Sergas

Organizarán un acto en la Fundación Abanca con la participación de representantes de nueve entidades que rechazan el modelo de gestión de consultas externas

Redacción
02/10/2025 19:35
Edificio del Sergas
Edificio del Sergas - Cedida

El próximo sábado 4 de octubre, a las 12.00 horas, se celebrará en el salón de actos de la Fundación Abanca (rúa do Vilar, 19, Santiago) un acto informativo sobre la queja colectiva presentada por una decena asociaciones de pacientes ante la Valedora do Pobo contra las llamadas “agendas dinámicas” del Servizo Galego de Saúde (Sergas), conocidas popularmente como sistema del “buzón” en la gestión de consultas externas.

Pacientes del CHUS denuncian ante la Valedora el uso del "sistema buzón" en el SERGAS

Más información

Un modelo de gestión bajo crítica

Los colectivos firmantes rechazan este sistema por considerar que perjudica a los pacientes en el acceso a la atención especializada. En el acto intervendrán los representantes de las entidades promotoras y se abrirá una quenda de participación del público, con el objetivo de dar voz a usuarios, pacientes y familiares.

Te puede interesar

Foto familia inauguración exposición do 19º Premio Internacional Luís Ksado

A saúde mental, protagonista na serie gañadora do XIX Premio Luís Ksado
Adriana Quesada
Permitirán achegar á veciñanza o funcionamento das illas de compostaxe, instaladas en diferentes puntos da cidade

Santiago abre un novo ciclo de charlas sobre compostaxe comunitaria nos centros socioculturais
Eladio González Lois
El ideal gallego

Unha sesión aberta en Compostela abordará o papel do videoxogo galego como patrimonio cultural
Eladio González Lois
Instituto Galego de Física de Altas Enerxías

Un cento de membros da comunidade internacional de física de partículas reuniranse en Santiago
Redacción