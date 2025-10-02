Mi cuenta

Santiago de Compostela

Santiago abre un novo ciclo de charlas sobre compostaxe comunitaria nos centros socioculturais

As sesións informativas celébranse os sábados de outubro e inclúen obradoiros infantís

Eladio Lois
Eladio Lois
02/10/2025 22:04
Permitirán achegar á veciñanza o funcionamento das illas de compostaxe, instaladas en diferentes puntos da cidade
Permitirán achegar á veciñanza o funcionamento das illas de compostaxe, instaladas en diferentes puntos da cidade - Concello de Santiago

O Concello de Santiago de Compostela inicia este sábado 4 de outubro un novo ciclo de charlas informativas sobre compostaxe comunitaria, que se desenvolverán ao longo do mes nos centros socioculturais da cidade.

As xornadas ofrecerán á veciñanza a posibilidade de coñecer máis de preto o funcionamento das illas de compostaxe comunitaria, que xa suman 15 puntos de uso en Compostela tras a última ampliación.

Mentres as persoas adultas reciben explicacións e poden trasladar dúbidas, os máis pequenos poderán participar nun obradoiro práctico no que aprenderán a elaborar un colector de pilas de maneira creativa.

As sesións celebraranse os catro sábados de outubro en diferentes centros socioculturais:

Sábado 4 de outubro: CSC Almáciga (10.30 h) e CSC Casa Agraria (12.00 h).

Sábado 11 de outubro: CSC Castiñeiriño “Agustín Bueno” (10.30 h) e CSC Cornes (12.00 h).

Sábado 18 de outubro: CSC Fontiñas (10.30 h) e Edificio CERSIA (12.00 h).

Sábado 25 de outubro: CSC Santa Marta (10.30 h) e CSC Vidán (12.00 h).

