Santiago abre un novo ciclo de charlas sobre compostaxe comunitaria nos centros socioculturais
As sesións informativas celébranse os sábados de outubro e inclúen obradoiros infantís
O Concello de Santiago de Compostela inicia este sábado 4 de outubro un novo ciclo de charlas informativas sobre compostaxe comunitaria, que se desenvolverán ao longo do mes nos centros socioculturais da cidade.
As xornadas ofrecerán á veciñanza a posibilidade de coñecer máis de preto o funcionamento das illas de compostaxe comunitaria, que xa suman 15 puntos de uso en Compostela tras a última ampliación.
Mentres as persoas adultas reciben explicacións e poden trasladar dúbidas, os máis pequenos poderán participar nun obradoiro práctico no que aprenderán a elaborar un colector de pilas de maneira creativa.
As sesións celebraranse os catro sábados de outubro en diferentes centros socioculturais:
Sábado 4 de outubro: CSC Almáciga (10.30 h) e CSC Casa Agraria (12.00 h).
Sábado 11 de outubro: CSC Castiñeiriño “Agustín Bueno” (10.30 h) e CSC Cornes (12.00 h).
Sábado 18 de outubro: CSC Fontiñas (10.30 h) e Edificio CERSIA (12.00 h).
Sábado 25 de outubro: CSC Santa Marta (10.30 h) e CSC Vidán (12.00 h).