O Pazo de San Roque acollerá a presentación do Premio Ramón Piñeiro 2024 e a nova convocatoria
O ensaio premiado, da autora lucense Pilar Casal, reivindica a importancia de afondar na natureza humana fronte aos retos da intelixencia artificial
O venres 3 de outubro, ás 10.30 horas, o Pazo de San Roque de Santiago de Compostela acollerá a presentación oficial do Premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2024, concedido á obra Ser humanos, da escritora Pilar Casal. O acto servirá tamén para anunciar a convocatoria da edición 2025.
Un ensaio sobre a humanidade fronte á máquina
A obra galardoada parte da reflexión arredor da idea de que a intelixencia artificial e a tecnoloxía ameazan con conquistar o mundo e relegar as persoas a un papel secundario. Casal propón unha mirada alternativa: reivindicar a condición humana, potenciar as capacidades propias e afondar na nosa natureza.
Na presentación, Pilar Casal estará acompañada polo secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia, Valentín García Gómez; o director xeral de Caixa Rural Galega, Jesús Méndez; e o director de Editorial Galaxia, Xosé M. Soutullo.