La Xunta acusa al Gobierno de enviar a 15 menores migrantes a Santiago “por la puerta de atrás”

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha denunciado este jueves que el Gobierno central trasladará de forma “inminente” a 15 menores migrantes a Santiago de Compostela, criticando que se haga “por la puerta de atrás” y sin comunicación oficial previa.

Según explicó en declaraciones remitidas a los medios, la Xunta tuvo conocimiento de esta llegada “de forma extraoficial”, y señaló que estos menores se suman a los 15 que la semana pasada fueron enviados a A Coruña.

García aseguró que la Xunta acaba de recibir cuatro nuevos expedientes de menores extranjeros, con lo que Galicia suma ya 24 de los 317 que, afirmó, “Pedro Sánchez y Puigdemont pactaron enviar a Galicia”.

En este sentido, insistió en que el Ejecutivo central “está enviando muchos otros menores por la puerta de atrás”, criticando la falta de transparencia y de coordinación con la administración autonómica.

De acuerdo con la información de la Xunta, los menores serán previsiblemente instalados en el centro de Monforte de Lemos, una vez concluyan las obras de reparación tras el ataque con cócteles molotov registrado hace dos semanas.

Por el momento, no hay fecha confirmada ni para la finalización de las reparaciones ni para la llegada de los nuevos menores migrantes a Galicia.