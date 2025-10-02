Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Hondo pesar en Compostela por la muerte del profesor Ramón Yzquierdo, catedrático y experto en la Catedral de Santiago

El académico, vinculado a la investigación del arte medieval, será enterrado este viernes en el cementerio de Boisaca

Eladio Lois
Eladio Lois
02/10/2025 16:14
Ramón Yzquierdo, catedrático y experto en la Catedral de Santiago(
Ramón Yzquierdo, catedrático y experto en la Catedral de Santiago - Liber Ediciones

El mundo académico y cultural gallego llora la muerte de Ramón Yzquierdo Perrín, catedrático de Historia del Arte y uno de los mayores expertos en la Catedral de Santiago y el arte medieval europeo, que falleció este jueves a los 77 años.

Trayectoria académica y profesional

Licenciado en Historia por la Universidade de Santiago de Compostela en 1970, Yzquierdo desarrolló su labor docente en la USC hasta 1995, año en que se incorporó como catedrático a la Universidade da Coruña, con docencia en los campus de A Coruña y Ferrol.

Fue director técnico del Museo de la Catedral de Santiago, donde trabajó en la investigación sobre arquitectura románica y en la reconstrucción del coro pétreo del Mestre Mateo junto al profesor Ramón Otero Túñez. Su investigación se centró principalmente en el románico y el protogótico, ámbitos en los que fue un referente a nivel nacional e internacional.

Reconocimientos e instituciones

Académico de la Real Academia de Belas Artes de Galicia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, formó parte también del Plenario del Consello da Cultura Galega. Su figura estuvo muy vinculada a la difusión y protección del patrimonio histórico.

A lo largo de su carrera, comisarió exposiciones, organizó y participó en congresos internacionales y nacionales, y colaboró en proyectos de recuperación patrimonial. Además, publicó numerosos estudios y artículos que lo consolidaron como uno de los especialistas más destacados en la historia del arte medieval en Galicia.

Último adiós en Compostela

El funeral por Ramón Yzquierdo se celebrará este viernes a las 12.00 horas en la capilla de la Funeraria Apóstol Santiago. Posteriormente, recibirá sepultura en el cementerio de Boisaca.

Su fallecimiento supone una pérdida irreparable para la comunidad universitaria, la investigación artística y la memoria cultural de Compostela y Galicia.

