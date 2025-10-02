Fallece un hombre de 54 años en un accidente múltiple con dos camiones en Brión

Ambulancia en el centro de Santiago de Compostela (archivo) - Eladio Lois

Un hombre de 54 años perdió la vida este jueves en un accidente múltiple ocurrido en el municipio de Brión (A Coruña), en el que se vieron implicados dos camiones de transporte de aluminio y un turismo. El siniestro se produjo en torno a las 08.50 horas en el kilómetro 12 de la CG-1.5, a su paso por la parroquia de Os Ánxeles, según confirmaron el 061 y el 112 Galicia.

El aviso fue dado por un particular, que alertó de la existencia de personas posiblemente atrapadas. Una vez en el lugar, los servicios de emergencia comprobaron que ninguno de los ocupantes estaba atrapado, aunque la situación era de extrema gravedad.

En total, tres personas resultaron heridas, una de ellas el hombre fallecido, identificado con las iniciales V.M.A. Otro de los heridos fue evacuado en helicóptero medicalizado hasta el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), mientras que los dos restantes fueron trasladados en ambulancia. Uno de los vehículos implicados acabó volcado en la vía.

Corte de la carretera y amplio despliegue

La circulación en la CG-1.5 tuvo que ser interrumpida para facilitar el trabajo de los equipos de rescate, lo que provocó importantes retenciones en el entorno.

En el operativo participaron urgencias sanitarias del 061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Santa Comba, GES de Brión, Policía Local y servicios de mantenimiento de carreteras.