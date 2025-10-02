El Show de Celi vuelve a As Cancelas con espectáculos de magia, música y teatro en octubre

Celi, la mascota de As Cancelas, en una foto de archivo - As Cancelas

El Centro Comercial As Cancelas de Santiago de Compostela inaugura el mes de octubre con la vuelta del Show de Celi, una programación de espectáculos pensada para toda la familia que tendrá lugar todos los viernes y sábados a las 19.00 horas en la segunda planta del centro.

Un otoño de ocio familiar

El cartel reúne propuestas de música, humor, títeres y magia dirigidas a los más pequeños. La programación arrancará el viernes 3 de octubre con el espectáculo musical Brinca Vai de Paco Nogueiras. El sábado 4 llegará La vuelta mágica al mundo de Gema y Charly, y el viernes 10 será el turno del humor con Risando la risa del Payaso Popin.

La magia de los títeres tomará el escenario el sábado 11 con Kuiyen, el sueño mapuche de Títeres Candelilla. Una semana más tarde, el viernes 17, el Mago Jau presentará La magia de una sonrisa, y la programación se cerrará el sábado 18 con la obra El caballero sin caballo, de la compañía Pizzicato Teatro.