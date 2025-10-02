El PP responde a Rozas tras sus declaraciones sobre Verea: “Son inaceptables y desafortunadas”

La primera teniente de alcaldesa de Santiago y concejala de Compostela Aberta, María Rozas, y la concejala popular María Baleato - Montaje de elaboración propia

La primera teniente de alcaldesa de Santiago y concejala de Compostela Aberta, María Rozas, ironizó este miércoles sobre la posibilidad de que el Partido Popular impulse una moción de censura en la capital gallega. “Creo que son los sueños húmedos del PP y de Borja Verea”, afirmó en declaraciones a los medios, recalcando que el actual gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Goretti Sanmartín (BNG) en coalición con su formación, no percibe visos de que esa operación pueda materializarse.

Críticas al PP y a su estrategia

Rozas respondía así a las palabras del concejal popular Evaristo Ben, que había señalado que su partido es partidario de promover cambios de gobierno allí donde “las cosas funcionan mal”. La edil compostelana acusó al PP de ser “incapaz de asumir las normas democráticas” y de no aceptar que existan gobiernos en minoría “capaces de dialogar y pactar” con otras fuerzas políticas.

Además, subrayó la contradicción entre las declaraciones de Ben y las del propio Borja Verea, quien en un pleno aseguró que “no estaba en absoluto interesado en los votos” de los no adscritos, después de que el edil Gonzalo Muíños afirmase que los populares habían tanteado su apoyo. Muíños insistió en que su “sentir socialista” le impedía respaldar un gobierno de derechas.

La réplica de los populares: “Inaceptable y desafortunado”

Las declaraciones de Rozas motivaron la respuesta del PP de Santiago. La concejala María Baleato calificó las palabras de “inaceptables y muy desafortunadas” y lamentó que Rozas “no sea capaz de tratar con respeto no solo al portavoz popular, Borja Verea, sino también a todos los que apoyaron al Partido Popular en las urnas y, en definitiva, a todos los compostelanos”.

Baleato criticó el “menosprecio ante una cuestión tan importante como es la gobernabilidad del Concello” y recordó que la moción de censura es “un instrumento jurídico recogido en la Ley Electoral”, por lo que acusar al PP de no aceptar las normas democráticas “es un gran error por su parte”.

La edil popular aprovechó para señalar los problemas de gestión que, a su juicio, arrastra el gobierno municipal, como la limpieza, el contrato de transportes aún sin licitar, el retraso en la gestión del contrato del agua, las dificultades en urbanismo o el pago tardío de facturas. “No solo lo decimos nosotros, también se lo dicen sus socios de gobierno”, apuntó.

Con relación a las declaraciones de la alcaldesa Sanmartín, Baleato concluyó: “En 2027 ya veremos quién tiene los apoyos para gobernar, porque lo decidirán los compostelanos en las urnas y no ella con sus predicciones”.