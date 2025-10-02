Aitor Bouza exige a Rueda aumentar la aportación de la capitalidad de Santiago en los presupuestos de 2026

Aitor Bouza, secretario xeral del PSdeG en Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia - Cedida

El secretario xeral del PSdeG en Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia, Aitor Bouza, reclamó este jueves que el proyecto de presupuestos de la Xunta para 2026 incluya un incremento inmediato de la aportación de la capitalidad de la ciudad, una partida que, según denunció, “lleva congelada años”.

Una exigencia legal y económica

Bouza recordó que no se trata solo de una demanda política o social, sino también de una obligación recogida en la ley gallega de capitalidad, que establece que Santiago debe contar con recursos suficientes para asumir las funciones derivadas de su condición de capital: mayor afluencia de personas, trámites administrativos y servicios vinculados a su papel institucional.

El socialista avanzó que su grupo ha registrado una iniciativa parlamentaria para exigir al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que incremente la aportación hasta los 7 millones de euros, cifra calculada a partir de estudios que cuantifican el gasto que asume la ciudad por su capitalidad.

Además, Bouza reclamó la convocatoria del Consello da Capitalidade, que lleva años sin reunirse pese a que la ley obliga a hacerlo antes de la presentación del borrador de presupuestos.

Críticas a Sanmartín y a Verea

Bouza fue especialmente crítico con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), a la que acusó de “pasividad” ante un compromiso adquirido en 2023 por el propio presidente de la Xunta. “Si el presidente no cumple, es una exigencia de la máxima representante de la ciudadanía de Compostela hacer todo lo posible para que se respete ese compromiso”, señaló.

También instó al portavoz popular en el Concello, Borja Verea, a definirse sobre este asunto: “Va a defender el aumento de la aportación de la capitalidad sí o no. Es una pregunta muy sencilla y con fácil respuesta”.

Limpieza y tasa de basura

El dirigente socialista cargó igualmente contra la gestión municipal de la limpieza viaria, denunciando que el gobierno de Sanmartín se dedica a “esparcir basura entre los partidos políticos en vez de limpiar la ciudad”. En este sentido, consideró “delirante” plantear una subida de impuestos sin antes garantizar el cumplimiento del servicio.

Bouza concluyó que el PSdeG será muy exigente con el gobierno local: “Si la señora Sanmartín saliera de los despachos sabría que hay un clamor social respecto a la situación de la basura en la ciudad”.

Sobre la moción de censura

Preguntado por una posible moción de censura promovida por el PP, Bouza fue tajante: “Santiago de Compostela nunca tendrá un gobierno de derechas con el apoyo del Partido Socialista. Nunca”. Subrayó, no obstante, que el PSdeG tampoco actuará como “muleta de ningún gobierno”, sino que mantendrá un pacto exclusivo con la ciudadanía.