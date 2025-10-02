Mi cuenta

Santiago de Compostela

A saúde mental, protagonista na serie gañadora do XIX Premio Luís Ksado

O Museo do Pobo Galego acolle ata o 2 de novembro a mostra coas obras premiadas e finalistas

Adriana Quesada
Adriana Quesada
02/10/2025 22:30
Foto familia inauguración exposición do 19º Premio Internacional Luís Ksado
O fotógrafo Juan Manuel de la Quintana presentou a serie "I gotta change", recoñecida polo xurado pola súa sensibilidade e rigor - Deputación da Coruña

Ven de inaugurarse a exposición das fotografías gañadoras e finalistas do XIX Premio Luís Ksado, que estará aberta ao público ata o día 2 de novembro no Museo do Pobo Galego. Durante a inauguración, os fotógrafos tiveron a oportunidade de presentar os seus traballos. 

Forman parte da exposición a obra "I gotta change", de Juan Manuel de la Quintana, gañador desta edición do certame e cuxa serie foi escollida polo xurado por abordar con especial sensibilidade e rigor unha cuestión de tanta acutalidade como o é a saúde mental

Por outra banda, tamén está o traballo "L'horta sud" de Óscar Corral, cunha mención de honra pola súa obra que aborda os efectos da DANA; e "Entre el tiempo y el sabor, el mar, una memoria visual", realizada polos fotógrafos Carlos FolgosoRaquel López, Stéphane Lutier y Miguel Muñiz, respectivamente.

