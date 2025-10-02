A saúde mental, protagonista na serie gañadora do XIX Premio Luís Ksado
O Museo do Pobo Galego acolle ata o 2 de novembro a mostra coas obras premiadas e finalistas
Ven de inaugurarse a exposición das fotografías gañadoras e finalistas do XIX Premio Luís Ksado, que estará aberta ao público ata o día 2 de novembro no Museo do Pobo Galego. Durante a inauguración, os fotógrafos tiveron a oportunidade de presentar os seus traballos.
Forman parte da exposición a obra "I gotta change", de Juan Manuel de la Quintana, gañador desta edición do certame e cuxa serie foi escollida polo xurado por abordar con especial sensibilidade e rigor unha cuestión de tanta acutalidade como o é a saúde mental.
Por outra banda, tamén está o traballo "L'horta sud" de Óscar Corral, cunha mención de honra pola súa obra que aborda os efectos da DANA; e "Entre el tiempo y el sabor, el mar, una memoria visual", realizada polos fotógrafos Carlos Folgoso, Raquel López, Stéphane Lutier y Miguel Muñiz, respectivamente.