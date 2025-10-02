Más de 30 obras abstractas de Carmen Figueiras llegan a la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés
La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés acogerá hasta el 18 de octubre más de 30 obras abstractas cargadas de emoción y libertad interpretativa
La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela acoge desde este jueves, 2 de octubre, la exposición Ecos de luz y color de Otoño de la artista Carmen Figueiras Rodríguez. La inauguración será a las 19.00 horas, y la muestra podrá visitarse hasta el 18 de octubre, de lunes a sábado en horario de 10.00 a 22.00 horas.
Además, entre el 3 y el 18 de octubre, la autora ofrecerá visitas guiadas de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas, acercando su proceso creativo al público.
La fascinación por lo enigmático y lo inexplicable nos invitan a reflexionar sobre cómo interpretamos y asignamos significado a lo que vemos”
La exposición reúne más de 30 obras en las que Figueiras explora el potencial expresivo de líneas, formas, colores y texturas. Las piezas se presentan sin título, invitando al espectador a conectar de forma personal y libre, enriqueciendo la experiencia artística.