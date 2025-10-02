Más de 30 obras abstractas de Carmen Figueiras llegan a la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Cartel promocional de la exposición - Cedida

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela acoge desde este jueves, 2 de octubre, la exposición Ecos de luz y color de Otoño de la artista Carmen Figueiras Rodríguez. La inauguración será a las 19.00 horas, y la muestra podrá visitarse hasta el 18 de octubre, de lunes a sábado en horario de 10.00 a 22.00 horas.

Además, entre el 3 y el 18 de octubre, la autora ofrecerá visitas guiadas de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas, acercando su proceso creativo al público.

La fascinación por lo enigmático y lo inexplicable nos invitan a reflexionar sobre cómo interpretamos y asignamos significado a lo que vemos” Carmen Figueiras Rodríguez

La exposición reúne más de 30 obras en las que Figueiras explora el potencial expresivo de líneas, formas, colores y texturas. Las piezas se presentan sin título, invitando al espectador a conectar de forma personal y libre, enriqueciendo la experiencia artística.