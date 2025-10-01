Mi cuenta

Santiago de Compostela

Xogos, concursos e debuxos infantís para apoiar ás familias da Fundación Andrea en Santiago

O establecemento Mimolett de Xeneral Pardiñas difundirá o labor da entidade que apoia a familias con nenos e nenas con enfermidades graves

Eladio Lois
Eladio Lois
01/10/2025 22:30
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, acompañada pola responsable de Mimolett, María Fraga, e pola presidenta da Fundación Andrea, Charo Barca
A campaña “12 Comercios, 12 Sensibilidades” dedica o mes de outubro á Fundación Andrea, da man da tenda de roupa Mimolett, situada na rúa Xeneral Pardiñas. Durante todo o mes, o comercio compostelán visibilizará o traballo desta entidade que presta apoio a familias con menores afectados por enfermidades de longa duración, crónicas e terminais.

A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, presentou as actividades acompañada pola responsable de Mimolett, María Fraga, e pola presidenta da Fundación Andrea, Charo Barca. Rozas puxo en valor a labor da entidade “apoiando a ducias de familias nos seus momentos máis duros, non só dende o punto de vista económico, senón tamén como rede de soporte emocional”.

Actividades para toda a familia

Mimolett manterá durante todo o mes un punto informativo sobre a Fundación Andrea, no que tamén se poderán adquirir produtos solidarios. Ademais, haberá actividades familiares e divertidas, coas crianzas como protagonistas.

O venres 3 e o mércores 15 de outubro organizarase un concurso de rúa no que os participantes deberán atopar un cascabel agochado, símbolo da Fundación Andrea, en diferentes establecementos da zona. As persoas gañadoras poderán conseguir un patinete como premio.

Do 17 ao 29 de outubro, os nenos e nenas poderán participar nun concurso de debuxo, e o traballo seleccionado converterase na imaxe da tarxeta de Nadal da Fundación Andrea.

Un ano de sensibilidades

A campaña “12 Comercios, 12 Sensibilidades”, impulsada por un grupo de mulleres comerciantes, leva dende xaneiro dando visibilidade ao labor de diferentes entidades sociais a través da colaboración con negocios locais. Pola iniciativa pasaron xa asociacións como a AECC, Abeiratúa, Acougo, ACEM ou Agadea, entre outras.

En outubro, a colaboración entre Mimolett e a Fundación Andrea continúa reforzando o obxectivo desta campaña: poñer en valor a solidariedade e o compromiso social do comercio tradicional compostelán.

