Santiago acollerá en novembro o primeiro salón do videoxogo en Galicia
O Palacio de Congresos será a sede de Píxel á Feira, unha cita pioneira organizada pola Deputación da Coruña
Galicia contará por primeira vez cun evento dedicado en exclusiva ao mundo do videoxogo. Os días 8 e 9 de novembro, o Palacio de Congresos de Santiago de Compostela acollerá a primeira edición de Píxel á Feira, un encontro pioneiro impulsado pola Deputación da Coruña que busca situar este medio no centro da vida cultural galega e recoñecelo como unha manifestación artística, motor creativo e espazo de convivencia.
O comisario desta primeira edición será Iago Gordillo, director do proxecto audiovisual Recuncho Gamer e unha das voces máis recoñecidas do sector en Galicia.
Un encontro aberto a todo o público
A cita pretende consolidarse como referente anual da industria do videoxogo en Galicia, ofrecendo un programa diverso e dirixido a todas as idades. Haberá espazos para xogar, probar novos contidos e descubrir propostas educativas e tecnolóxicas, ademais de charlas, torneos e actividades para público especializado e curiosos que se acheguen por primeira vez.
O evento reunirá profesionais nacionais e internacionais, creadoras, xogadores e público en xeral, favorecendo o diálogo e o intercambio de experiencias. Tamén contará cun espazo comercial con tendas especializadas, librarías e negocios ligados á cultura dixital, reforzando así a visibilidade do tecido local.
A industria galega como protagonista
O proxecto busca impulsar a industria do videoxogo galega, que terá un papel destacado nas actividades e mostras.
Ademais, a programación incluirá exposicións, música e propostas artísticas que acompañarán ás competicións, amosando que o videoxogo é un ámbito creativo que dialoga coas artes escénicas, a música e a tecnoloxía.
Segundo a organización, Píxel á Feira pretende ser un punto de encontro entre lecer e reflexión, marcando un antes e un despois no recoñecemento da cultura dixital como parte esencial da sociedade contemporánea galega.
En vindeiras semanas daranse a coñecer máis detalles da programación a través dos canais oficiais do proxecto.