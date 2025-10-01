Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago acollerá en novembro o primeiro salón do videoxogo en Galicia

O Palacio de Congresos será a sede de Píxel á Feira, unha cita pioneira organizada pola Deputación da Coruña

Eladio Lois
Eladio Lois
01/10/2025 16:06
Imaxe de arquivo dunha feira de videoxogos
Imaxe de arquivo dunha feira de videoxogos -

Galicia contará por primeira vez cun evento dedicado en exclusiva ao mundo do videoxogo. Os días 8 e 9 de novembro, o Palacio de Congresos de Santiago de Compostela acollerá a primeira edición de Píxel á Feira, un encontro pioneiro impulsado pola Deputación da Coruña que busca situar este medio no centro da vida cultural galega e recoñecelo como unha manifestación artística, motor creativo e espazo de convivencia.

O comisario desta primeira edición será Iago Gordillo, director do proxecto audiovisual Recuncho Gamer e unha das voces máis recoñecidas do sector en Galicia.

Iago Gordillo, nunha foto de arquivo
Iago Gordillo, nunha foto de arquivo - Redes sociais

Un encontro aberto a todo o público

A cita pretende consolidarse como referente anual da industria do videoxogo en Galicia, ofrecendo un programa diverso e dirixido a todas as idades. Haberá espazos para xogar, probar novos contidos e descubrir propostas educativas e tecnolóxicas, ademais de charlas, torneos e actividades para público especializado e curiosos que se acheguen por primeira vez.

O evento reunirá profesionais nacionais e internacionais, creadoras, xogadores e público en xeral, favorecendo o diálogo e o intercambio de experiencias. Tamén contará cun espazo comercial con tendas especializadas, librarías e negocios ligados á cultura dixital, reforzando así a visibilidade do tecido local.

A industria galega como protagonista

O proxecto busca impulsar a industria do videoxogo galega, que terá un papel destacado nas actividades e mostras. 

Ademais, a programación incluirá exposicións, música e propostas artísticas que acompañarán ás competicións, amosando que o videoxogo é un ámbito creativo que dialoga coas artes escénicas, a música e a tecnoloxía.

Segundo a organización, Píxel á Feira pretende ser un punto de encontro entre lecer e reflexión, marcando un antes e un despois no recoñecemento da cultura dixital como parte esencial da sociedade contemporánea galega.

En vindeiras semanas daranse a coñecer máis detalles da programación a través dos canais oficiais do proxecto.

Te puede interesar

A amesá Antía Trincado co seu cabalo

Antía Trincado, ouro en hípica no campionato celebrado en Sobrado dos Monxes
Redacción
Persoas participantes na actividade

Máis de 200 persoas participaron nas 'Brincadeiras Miúdas' en Ames
Eladio González Lois
El ideal gallego

Sanmartín celebra el aval a la tasa turística: “Compostela es pionera y vanguardista”
Agencias
Los concejales socialistas, Marta Abal y Gumersindo Guinarte, en rueda de prensa

O PSOE pide unha reunión urxente para avaliar o cumprimento dos orzamentos de 2024 e 2025 en Santiago
Redacción