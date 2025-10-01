Sanmartín celebra el aval a la tasa turística: “Compostela es pionera y vanguardista”

La alcaldesa de Santiago afirmó que la tasa funcionará con normalidad tras el aval judicial -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha confirmado el correcto funcionamiento de la tasa turística, que entra en vigor este miércoles, y con la que Compostela se convierte en un ayuntamiento "pionero y vanguardista".

Así lo ha apuntado la regidora municipal después de que este martes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia denegase la suspensión cautelar, solicitada por la Asociación Unión Hotelera Compostela, de la recarga municipal establecida por el Ayuntamiento de Santiago al impuesto autonómico a las estancias turísticas, la llamada tasa turística.

"Gracias justamente a esta iniciativa va a estar todo en orden, funcionar con normalidad. Tal y como entendíamos, no había criterios para que la tasa quedase paralizada", ha alegado.