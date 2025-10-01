O rapeiro Hugo Guezeta actuará de balde este mércores en Compostela
O artista, referente do seu xénero, actuará o 1 de outubro ás 21.00 horas dentro da programación do Outono Cultural 2025
O rap galego será protagonista do arranque do Outono Cultural 2025 en Santiago de Compostela. O artista Hugo Guezeta, considerado un dos principais referentes do xénero, ofrecerá este mércores 1 de outubro un concerto falado na Igrexa da Universidade, dentro do ciclo ‘Mover os marcos’.
Música e conversa
O formato combinará interpretacións acústicas e momentos de diálogo, permitindo ao público achegarse tanto á música como ás reflexións do artista arredor da súa traxectoria e da cultura urbana en Galicia. O concerto dará comezo ás 21.00 horas e o acceso ao recinto abrirase ás 20.50 horas.
As entradas serán de balde e poderán recollerse o mesmo día do concerto, a partir das 20.30 horas na entrada da Igrexa da Universidade. Establécese un máximo de dúas entradas por persoa, co obxectivo de facilitar o acceso ao maior número de asistentes posible.
Con este concerto, o Outono Cultural 2025 pon en marcha unha nova edición cun programa que aposta por artistas galegos de referencia e formatos innovadores que buscan achegar a creación cultural á cidadanía.