Santiago de Compostela

O rapeiro Hugo Guezeta actuará de balde este mércores en Compostela

O artista, referente do seu xénero, actuará o 1 de outubro ás 21.00 horas dentro da programación do Outono Cultural 2025

Eladio Lois
Eladio Lois
01/10/2025 07:27
Hugo Guezeta Juancho Everman
Hugo Guezeta - Juancho Everman

O rap galego será protagonista do arranque do Outono Cultural 2025 en Santiago de Compostela. O artista Hugo Guezeta, considerado un dos principais referentes do xénero, ofrecerá este mércores 1 de outubro un concerto falado na Igrexa da Universidade, dentro do ciclo ‘Mover os marcos’.

Música e conversa

O formato combinará interpretacións acústicas e momentos de diálogo, permitindo ao público achegarse tanto á música como ás reflexións do artista arredor da súa traxectoria e da cultura urbana en Galicia. O concerto dará comezo ás 21.00 horas e o acceso ao recinto abrirase ás 20.50 horas.

As entradas serán de balde e poderán recollerse o mesmo día do concerto, a partir das 20.30 horas na entrada da Igrexa da Universidade. Establécese un máximo de dúas entradas por persoa, co obxectivo de facilitar o acceso ao maior número de asistentes posible.

Con este concerto, o Outono Cultural 2025 pon en marcha unha nova edición cun programa que aposta por artistas galegos de referencia e formatos innovadores que buscan achegar a creación cultural á cidadanía.

