O PSOE pide unha reunión urxente para avaliar o cumprimento dos orzamentos de 2024 e 2025 en Santiago
Marta Abal e Gumersindo Guinarte alertan de deficiencias na execución dos proxectos estratéxicos, da incerteza nos ingresos previstos e da xestión do servizo de residuos
O Grupo Municipal Socialista solicitou formalmente ao Goberno local a convocatoria dunha reunión urxente de seguimento para analizar o grao de execución dos acordos incluídos nos orzamentos de 2024 e 2025, así como o estado dos proxectos estratéxicos da cidade.
A concelleira Marta Abal explicou que o obxectivo é avaliar tanto a execución do gasto como das previsións de ingresos realizadas polo executivo de Goretti Sanmartín, como paso previo á negociación das contas municipais de 2026. Entre os asuntos que os socialistas queren revisar destacan o novo contrato de transporte público, o ciclo integral da auga, a situación do aparcadoiro do Clínico e os investimentos comprometidos no rural.
Ingresos en dúbida e problemas internos
Abal advertiu de que os informes do orzamento de 2025 inclúen 2,86 millóns de euros da taxa turística e 5,5 millóns de novas licenzas de taxi que, segundo recoñeceu a propia alcaldesa, non se materializarán no prazo previsto. Ademais, denunciou atrasos nas ofertas de emprego público de 2023, 2024 e 2025, así como un recente comunicado interno do órgano de xestión orzamentaria que esperta dúbidas sobre posibles incidencias na contabilidade municipal.
O ciclo da auga e os investimentos urxentes
O voceiro socialista, Gumersindo Guinarte, puxo o foco na urxencia de atopar unha solución ao ciclo integral da auga, advertindo que o Concello non dispón de recursos suficientes para asumir en solitario os investimentos en renovación de canalizacións e extensión da rede ao rural. “A solución terá que vir doutra fórmula, sempre que garanta que se fagan nos primeiros anos de execución as inversións necesarias”, indicou, lembrando que outros concellos gobernados por distintas ideoloxías adoptaron modelos semellantes.
Críticas á taxa do lixo
En relación coa subida da taxa do lixo, Guinarte reiterou que ao PSOE lle parece “profundamente inoportuna” e que a prioridade debe ser mellorar a prestación do servizo e esixir o cumprimento do contrato á concesionaria antes de pedir máis esforzo económico á cidadanía.
Finalmente, respondeu ás especulacións do PP sobre unha posible moción de censura: “O Partido Popular sabe perfectamente que o Partido Socialista non vai participar nunha operación que promova un goberno de dereitas en Santiago”.