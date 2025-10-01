Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Día da Policía en Santiago recoñece o labor dos axentes con medallas ao mérito

O subdelegado do Goberno, Julio Abalde, subliñou a confianza cidadá na Policía Nacional e a importancia do seu labor de servizo

Eladio Lois
Eladio Lois
01/10/2025 20:32
O evento contou coa presenza do subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, do director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, e do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices
O evento contou coa presenza do subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, do director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, e do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices - Maria Ares

Santiago de Compostela acolleu este mércores a celebración do Día da Policía Nacional, un acto institucional organizado pola Comisaría de Santiago, dirixida por Nuria Palacios Ibán, e pola Unidade Adscrita á Comunidade Autónoma, encabezada por Jorge Rubal Pena. O evento contou coa presenza do subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, do director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, e do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.

Durante o acto entregáronse medallas ao mérito policial a funcionarios da Policía Nacional de Santiago, da Unidade Adscrita e tamén a persoas alleas ao corpo. Unha mención especial recibírona os seis policías do Grupo Operativo de Actividade Subacuática, distinguidos polo seu traballo durante o operativo pola DANA en Valencia.

Reconecemento ao servizo e á vocación policial

No seu discurso, Abalde lembrou que, segundo a última enquisa da OCDE, a Policía Nacional é a institución que máis confianza esperta entre a cidadanía española. Atribuíu este recoñecemento á profesionalidade, entrega e capacidade de adaptación dos axentes.

O subdelegado felicitou de xeito expreso á Comisaría de Santiago polo seu índice de eficacia, “por enriba da media galega”, e eloxiou o liderado da comisaria Nuria Palacios Ibán, a quen cualificou como “un exemplo valioso para moitas nenas e mulleres que soñan cunha sociedade máis igualitaria”.

Te puede interesar

Venancio Salcines, Rosa Carril, Manuel Ángel Pose

La 8.ª edición del programa Aluman Alumni refuerza la incorporación de talento joven a Aluman
Redacción
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, acompañada pola responsable de Mimolett, María Fraga, e pola presidenta da Fundación Andrea, Charo Barca

Xogos, concursos e debuxos infantís para apoiar ás familias da Fundación Andrea en Santiago
Eladio González Lois
Foto archivo estudiantes en el campus sur

As universidades galegas poñen o foco nos coidados e nas masculinidades igualitarias
Redacción
A amesá Antía Trincado co seu cabalo

Antía Trincado, ouro en hípica no campionato celebrado en Sobrado dos Monxes
Redacción