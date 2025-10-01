Lecturas para arrepiar: recomendacións de outubro co Samaín no horizonte
Abrir boca con misterio, maxia e intriga para ir entrando no ambiente máis enfeitizado do outono
Co outono chega o tempo de choiva, as tardes de frío e as follas vermellas que cobren o chan provocando algún que outro esvarón. É o momento perfecto para retomar a lectura, se é que nalgún momento se deixou de lado, e comezar a entrar nesas historias que nos lembran que o Samaín está á volta da esquina.
Sen perder de vista que aínda é pronto para meternos no auténtico terror, si que hai unha serie de posibles títulos que nos axudarán a entrar en calor. Un deles é para os máis novos da man de Agustín Fernández Paz, co título "Cartas de inverno" da Editorial Xerais.
Neste libro relátase a historia do escritor Xabier Louzao, quen volve a Galicia para atoparse coas cartas do seu amigo Adrián, quen lle escribira durante a súa ausencia. É nestas cartas nas que aparecen unha serie de enigmas que relatan o que está a sufrir Adrián na súa nova casa, o que leva ao escritor a querer axudalo inmiscíndose nunha historia chea de misterio.
Outro libro recomendable deste mesmo autor é "Aire Negro", no que se relata a historia do doutor Vítor Moldes cando comeza a traballar nunha clínica psiquiátrica. Alí coñece a Laura Novo, unha muller sen memoria que escribe de forma compulsiva o seu nome. Vítor logrará que Laura recupere a memoria abrindo a porta a unha realidade terrible.
Autores internacionais
Saíndo de Galicia temos autores de todos os recunchos do mundo que tamén teñen apostas moi interesantes e dirixidas cara persoas un pouco maiores. Entre eles atopamos un clásico do terror, "El Resplandor" de Stephen King, onde se relata a historia de Jack Torrance no seu novo traballo como coidador de inverno do inquietante Hotel Overlook que, gradualmente, fará que perda a cordura.
Ryū Murakami trae co seu libro "Piercing" a situación dun home casado cunha vida convencionalmente perfecta que contempla durmir ao seu bebé cada noite para convencerse de que non o acoitelará. Estás pulsacións asasinas levarano a tentar saciar a súa sede de violencia sen facer dano a ninguén da súa familia.
"Horrorstör", de Grady Hendrix, trae unha aposta interesante imitando un catálogo de moblería. Neste formato cóntase a historia dos traballadores dunha tenda de armarios que fan unha quenda de noite para destapar o misterio detrás duns estraños acontecementos que están tendo lugar. "Sons na escuridade? mobles que parecen poldros de tortura? laberínticos corredores? ofertas de morrer? Non hai mellor plan para un sábado pola noite que ir a Orsk!".
Agustina Bazterrica trae coa súa obra "Cadáver exquisito" un dilema distópico: Que acontecería se todos os animais desapareceran pola aparición dun virus letal pero o ser humano non deixara de consumir carne? Unha parte da sociedade comeza a ser criada para o consumo e, a partir deste concepto, a autora desenvolve o resto da historia.