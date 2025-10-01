La 8.ª edición del programa Aluman Alumni refuerza la incorporación de talento joven a Aluman

Venancio Salcines, Rosa Carril, Manuel Ángel Pose -

Cada edición del programa integra a un grupo de 15 alumnos en el día a día de la compañía, combinando formación especializada con experiencia profesional directa.

Aluman, junto con CESUGA como partner formativo, ha inaugurado la 8.ª edición del programa Aluman Alumni - Técnico Especialista en Envolventes Arquitectónicas y Proyectos Contract: una formación que en cada edición suma a 15 alumnos a la dinámica de la empresa. Esta iniciativa, pionera en el sector, está orientada a la formación práctica y a la integración laboral, reforzando el compromiso de Aluman con el desarrollo de talento especializado en los sectores en los que opera.

Formación con impacto real

El programa Aluman Alumni se desarrollará durante los próximos cuatro meses y combinará clases teóricas impartidas en CESUGA con sesiones prácticas en las instalaciones de Aluman, visitas técnicas a obra y talleres especializados en diversas temáticas.

Además, se trata de una formación remunerada y con inserción posterior en la compañía, lo que refuerza el compromiso de Aluman con ofrecer oportunidades reales a los jóvenes talentos.

Durante el acto inaugural, Manuel Ángel Pose, presidente ejecutivo de Aluman, destacó que, con la inauguración de la 8.ª edición del programa, la empresa reafirma su compromiso con la formación especializada y la atracción de talento joven. “Este programa es para nosotros una forma de contribuir al crecimiento del sector y, al mismo tiempo, de seguir construyendo empresa de futuro”, añadió Pose.

Voces de los protagonistas

"Formar parte de este programa me ha permitido aplicar en proyectos reales todo lo aprendido en el aula. Desde el primer día me sentí parte del equipo y eso me ha dado mucha confianza en mi futuro profesional", comenta Laura Tombilla, alumna de la 6.ª edición, que actualmente forma parte del Área de Proyectos de Aluman.

Inserción laboral y compromiso de futuro

La experiencia demuestra que gran parte de los alumnos de ediciones anteriores ha continuado su trayectoria profesional en Aluman, consolidando el programa como un referente en empleabilidad dentro del sector.

De los 100 titulados que han realizado el programa hasta la pasada edición, más de 30 trabajan actualmente en Aluman. Este es un indicador del éxito y la eficacia del curso en la creación de oportunidades profesionales reales.

Con esta 8.ª edición, Aluman reafirma su apuesta por la creación de oportunidades profesionales y por el desarrollo de especialistas en envolventes arquitectónicas y proyectos contract: ámbitos clave para la innovación y sostenibilidad en la construcción.