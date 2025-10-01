Herbón celebra o VIII centenario do 'Cántico das Criaturas' cun concerto extraordinario
A Orquestra Clásica de Valga interpretará este venres un programa inspirado na espiritualidade franciscana, coa estrea en Galicia dunha obra do compositor italiano Emanuele Stracchi
O Convento de Herbón converterase este venres, 3 de outubro, ás 19.00 horas, nun escenario musical de excepción para celebrar o VIII Centenario do Cántico das Criaturas, a emblemática obra de San Francisco de Asís. A cita estará a cargo da Orquestra Clásica de Valga, dirixida por Manuel Villar Touceda, acompañada polas voces solistas da soprano Andrea Torrado García e do barítono Eliseu Mera Quintas.
Un programa de espiritualidade e vangarda
O repertorio inclúe a estrea en Galicia de Laudes Creaturarum, do compositor italiano Emanuele Stracchi, recoñecido internacionalmente polo seu traballo no ámbito da música sinfónica, o teatro e o cinema. Stracchi, gañador do World Melodia Championship 2024, desprazarase desde La Spezia para asistir á primeira execución pública da súa obra en Galicia.
A presenza do autor reforza o carácter simbólico do concerto, concebido como un encontro entre tradición e creación contemporánea, onde a linguaxe musical actual dialoga co texto franciscano desde unha perspectiva sobria e evocadora.
O Convento de Herbón como espazo cultural
Este concerto supón tamén un novo impulso para o Convento de Herbón como escenario cultural. Nos últimos meses, o espazo vén acollendo unha programación que combina memoria, espiritualidade e creación viva. O concerto, de acceso libre e gratuíto, consolida Herbón como un lugar de encontro entre patrimonio, comunidade e arte contemporánea.