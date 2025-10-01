Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Herbón celebra o VIII centenario do 'Cántico das Criaturas' cun concerto extraordinario

A Orquestra Clásica de Valga interpretará este venres un programa inspirado na espiritualidade franciscana, coa estrea en Galicia dunha obra do compositor italiano Emanuele Stracchi

Eladio Lois
Eladio Lois
01/10/2025 11:25
Convento de Herbón (Padrón)
Convento de Herbón (Padrón) - Turismo de Padrón

O Convento de Herbón converterase este venres, 3 de outubro, ás 19.00 horas, nun escenario musical de excepción para celebrar o VIII Centenario do Cántico das Criaturas, a emblemática obra de San Francisco de Asís. A cita estará a cargo da Orquestra Clásica de Valga, dirixida por Manuel Villar Touceda, acompañada polas voces solistas da soprano Andrea Torrado García e do barítono Eliseu Mera Quintas. 

Un programa de espiritualidade e vangarda

O repertorio inclúe a estrea en Galicia de Laudes Creaturarum, do compositor italiano Emanuele Stracchi, recoñecido internacionalmente polo seu traballo no ámbito da música sinfónica, o teatro e o cinema. Stracchi, gañador do World Melodia Championship 2024, desprazarase desde La Spezia para asistir á primeira execución pública da súa obra en Galicia.

A presenza do autor reforza o carácter simbólico do concerto, concebido como un encontro entre tradición e creación contemporánea, onde a linguaxe musical actual dialoga co texto franciscano desde unha perspectiva sobria e evocadora. 

O Convento de Herbón como espazo cultural

Este concerto supón tamén un novo impulso para o Convento de Herbón como escenario cultural. Nos últimos meses, o espazo vén acollendo unha programación que combina memoria, espiritualidade e creación viva. O concerto, de acceso libre e gratuíto, consolida Herbón como un lugar de encontro entre patrimonio, comunidade e arte contemporánea.

Un estudo da USC destaca o papel das Indicacións Xeográficas na sostibilidade do sector agrario

Más información

Te puede interesar

El ideal gallego

Esta es la ruta jacobea con mayor crecimiento en el último año
Eladio González Lois
Imagen de archivo salud mental

Lorena Gascón e Tamara Pazos afondan no reto de divulgar sobre saúde mental entre a mocidade
Adriana Quesada
Imagen archivo lectura samaín

Lecturas para arrepiar: recomendacións de outubro co Samaín no horizonte
Adriana Quesada
Tomás Rubio del restaurante A Viaxe

Cocinando Santiago regresa en octubre en sesión vermú con la cocina viajera de Tomás Rubio
Redacción