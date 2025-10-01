Esta es la ruta jacobea con mayor crecimiento en el último año

Fotografía de archivo de un peregrino haciendo el Camino - EP

El Camino Portugués por la Costa ha alcanzado un nuevo récord histórico en este 2025 al superar los 75.500 peregrinos, según confirmó la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz. A falta de tres meses para que finalice el año, esta cifra ya rebasa el total de 74.759 caminantes registrados en 2024.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz - Xunta

La ruta de mayor crecimiento

Ortiz subrayó que este itinerario continúa siendo el que más crece en afluencia, por encima del resto de rutas jacobeas. De hecho, en septiembre, con 15.445 peregrinos, el Camino Portugués por la Costa superó al Camino Portugués Tradicional. La representante autonómica destacó la necesidad de “cuidar y fomentar” este recurso turístico y espiritual, que gana protagonismo año tras año. Reclamaciones por la señalización en Vigo

Durante el encuentro con la nueva directiva de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi), Ortiz lamentó que Vigo siga siendo la única ciudad de Europa sin señalización oficial del Camino, debido a la negativa del alcalde, Abel Caballero. Una situación que, según indicó, genera problemas de orientación a los peregrinos cuando llegan a la ciudad.