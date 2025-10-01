Mi cuenta

Santiago de Compostela

David Cepo presenta en Santiago su espectáculo 'No cruces los brazos'

El cómico llega este jueves al Auditorio Abanca con un monólogo fresco y cercano que triunfa en redes sociales

Eladio Lois
Eladio Lois
01/10/2025 13:35
David Cepo, en el cartel promocional de su show
David Cepo, en el cartel promocional de su show - Cedida

El humorista David Cepo recala en Santiago de Compostela con su espectáculo No cruces los brazos, una cita marcada en el calendario de los aficionados al monólogo. La función tendrá lugar este jueves 2 de octubre a las 20.30 horas en el Auditorio Abanca, situado en la Rúa do Preguntoiro.

Un estilo basado en la cercanía

Cepo, que se define como “cómico de nacimiento e influencer por sorpresa”, se ha convertido en una de las revelaciones del panorama humorístico gracias a su espontaneidad y cercanía. Su popularidad se ha disparado en redes sociales, donde muchos de sus vídeos se han viralizado, y ahora traslada ese estilo directo a los escenarios.

El título de su show hace referencia a una de sus máximas: “No cruces los brazos, no te entran los chistes”. Con esta filosofía, invita al público a participar activamente y dejarse llevar por una noche de humor compartido.

Las entradas y más información sobre el evento están disponibles a través de este enlace.

