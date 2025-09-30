Una treintena establecimientos de Terras de Compostela reciben el sello SICTED de calidad turística

Foto de familia de algunos de los representantes de establecimientos que - J. Martínez

El Hotel Congreso de Teo fue escenario este martes de la entrega de diplomas del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino (SICTED) a un total de 34 profesionales y servicios vinculados al sector en el geodestino Terras de Santiago. Con estas nuevas incorporaciones, ya son cerca de setenta los establecimientos acreditados desde que el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Terras de Compostela puso en marcha la iniciativa en 2019.

Una apuesta por la excelencia

En el acto participaron la presidenta del GDR, Guarina Rey, el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, y el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal.

Guarina Rey destacó que el proyecto busca que la calidad sea la marca diferencial del destino en un contexto de turismo masificado. Recordó que Terras de Compostela fue el primer GDR de la provincia en promover esta formación y subrayó la importancia de trabajar en equipo: “Queremos atraer y fidelizar visitantes y también incrementar la rentabilidad del sector turístico. Traballar xuntos é fundamental”.

Por su parte, la alcaldesa de Teo defendió la apuesta por la excelencia en cada servicio y animó a las administraciones a facilitar herramientas para dar a conocer los tesoros y puntos de interés de los concellos de la zona.

El presidente del Clúster de Turismo insistió en la necesidad de publicitar los atractivos de la comarca y de afrontar nuevos retos para mejorar la rentabilidad, mientras que el director de Turismo de Galicia subrayó el peso del turismo en la economía autonómica, recordando los récords de visitantes y gasto medio alcanzados en los últimos años.