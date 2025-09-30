Mi cuenta

Santiago de Compostela

Santiago prepara unha nova cita máxica: regresa o festival "Encantos en Compostela"

A segunda edición celebrarase do 10 ao 12 de outubro de 2025 con artistas internacionais, propostas solidarias e actividades nos barrios e parroquias

Redacción
30/09/2025 10:42
A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, xunto ao equipo organizador, na presentación do festival Encantos en Compostela
A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, xunto ao equipo organizador, na presentación do festival Encantos en Compostela -

Santiago volverá encherse de ilusión coa segunda edición do festival de maxia "Encantos en Compostela", que se celebrará do 10 ao 12 de outubro do 2025. O festival busca ofrecer unha experiencia para todos os públicos, combinando entretemento, participación e sorpresa.

O fetival meda en extensión, saíndo do centro histórico e espallándose cara aos barrios e parroquias de Compostela para crecer en accesibilidade. E faino tamén en inclusión e solidariedade, con actuacións no Hospital Clínico Universitario e nas residencias de maiores para achegar ilusión a residentes e visitantes.

Nesta segunda edición, o festival, da o salto internacional traendo a prestixiosos e galardonados magos nacionais e estranxeiros como Gonzalo Albiñana, gañador do Gran Premio Extraordinario de Maxia 2023, e o recoñecido mago Axel Hecklau, cunha ampla traxectoria e varios premios mundiais no seu haber. Ademais reforza a súa aposta polo talento galego, contando coa participación de destacados magos e magas como Samuel Moreno, Eloy Fernández e Iago Saavedra ademais de Óscar Fernández e Sara Rodríguez, creadores do proxecto. 

Descentralización

Pola noite, a maxia transforma o centro urbano en espazo de ilusión e sorpresa coa celebración de sesións de maxia de cerca, que forman parte do programa local “Habelas Hainas” e se realizan en colaboración coa asociación Compostela Máxica. Estas funcións, de acceso con entrada simbólica, permiten experimentar o ilusionismo a poucos centímetros, nun ambiente íntimo e envolvente, achegando o público a unha das expresións máis puras e fascinantes da maxia contemporánea.

Un ano máis, a maxia solidaria segue sendo un dos eixes centrais do festival. Nesta edición, levarase ilusión a tres residencias de maiores de Santiago e ao Hospital Clínico Universitario, garantindo que a maxia chegue a quen máis o precisa.

Programación

Venres 10 de outubro:

  • 11.00 horas: Óscar Fernández para o público do centro Residencia Volta do Castro.
  • 11.30 horas: Iago Saavedra para o público do centro Residencia de maiores Fundación Amancio Ortega.
  • 12.00 horas: Samuel Moreno para o público do centro Residencia DomusVi.
  • 12.00 horas: Eloy Fernández, para todos os públicos no Ratiños Coffee Shop. 
  • 18.00 horas: Sara Rodríguez no CSC O Romaño.
  • 18.30 horas: Samuel Moreno no CSC José Saramago de Vite. 
  • 19.00 horas: Samuel Moreno no Academia FlyingFun.
  • 19.00 horas: Eloy Fernández no Meiga Backpackers Hostel.
  • 20.30 horas: Axel Hecklau no Museo de maxia.
  • 22.30 horas: Eloy Fernández no Bar Entreportas. 

Sábado 11 de outubro:

  • 12.00 horas: Gonzalo Albiñana no CSC de Fontiñas.
  • 12.00 horas: Eloy Fernández en A Medusa Pub.
  • 18.00 horas: Iago Saavedra no CSC Vidán.
  • 18.00 horas: Gonzalo Albiñana no CSC de Laraño.
  • 19.00 horas: Eloy Fernández na Casa das Crechas.

Domingo 12 de outubro:

  • 11.00 horas: Gonzalo Albiñana para o público do centro Sala Andrea H. Clínico.
  • 12.00 horas: Iago Saavedra no CSC Casa Agraria.
  • 12.30 horas: Samuel Moreno no pavillón de Lavacolla. 
  • 18.00 horas: Samuel Moreno no CSC Aurelio Aguirre de Conxo. 

