Santiago de Compostela

O Ateneo de Santiago anuncia un curso con máis de 200 actividades culturais

A programación 2025-2026 inclúe conferencias, concertos, cinema, visitas guiadas e festivais consolidados con novidades

Redacción
30/09/2025 09:16
Responsables do Ateneo de Santiago
Responsables do Ateneo de Santiago - Cedida

O Ateneo de Santiago presentou este luns a súa programación para o curso 2025-2026, que reúne máis de 200 actividades culturais. O presidente da entidade destacou que se trata dun traballo colectivo, froito da implicación da directiva e dos socios, no que se combinan proxectos xa consolidados con novas propostas que responden ás demandas culturais e sociais da cidade. 

Conferencias e ciclos veteranos

Un dos piares da programación son os Luns do Ateneo, presentados por Manuel López-Rivadulla. O ciclo abrirase o 6 de outubro cunha conferencia da presidenta do Consello de Estado, Carmen Calvo, sobre Estructuras e fortalezas da democracia. Tamén pasarán polo programa o historiador Julián Casanova, o exalcalde Xerardo Estévez e o presidente da Real Academia Galega, Henrique Monteagudo. 

Música barroca e novos formatos

Outro dos momentos centrais será o Festival Ateneo Barroco, que chega á súa sétima edición entre o 8 e o 22 de outubro. Nesta ocasión estará dedicado á exploración dos instrumentos característicos da época, con agrupacións como Camerata Boccherini ou a Capela Compostelana. O festival ampliarase con actividades paralelas: conferencias, proxeccións de cinema, clubs de lectura e improvisacións abertas ao público. 

Cinema educativo e cineclub

A programación incorpora tamén o Festival de Cine e Educación CINEDUCA, coordinado polo profesor Miguel Zabalza e centrado este ano na familia como espazo educativo. Haberá un concurso escolar de creación audiovisual a nivel galego e a proxección de seis películas sobre a temática.

Ademais, o vicepresidente do Ateneo, José Manuel González Herrán, avanzou a posta en marcha de dous novos ciclos do Cineclub: un dedicado ao cinema galego e outro de carácter internacional, aínda por definir.

