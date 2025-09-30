La Xunta presenta en Santiago el mapa actualizado de capacidades en tecnologías cuánticas

El foro reunió a un centenar de expertos y entidades nacionales e internacionales con el objetivo de reforzar la colaboración entre universidades - Xunta

La Xunta de Galicia celebró este martes en el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) el segundo encontro do ecosistema de I+D+i en cuántica, bajo el título ‘Construíndo ecosistemas de impacto en cuántica’. El foro reunió a un centenar de expertos y entidades nacionales e internacionales con el objetivo de reforzar la colaboración entre universidades, centros de conocimiento, administración y empresas, y de situar a Galicia como un referente en el desarrollo de estas tecnologías.

Potencial y fortalezas del ecosistema gallego

La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, destacó que en Galicia “hai potencial, hai talento, hai infraestruturas e hai visión de futuro”. La representante de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP subrayó tres pilares clave para el crecimiento del sector:

Formación y atracción de talento, con iniciativas como el Máster interuniversitario en ciencia y tecnoloxías de información cuántica, pionero en España.

Infraestructuras punteras, entre las que sobresalen el ordenador cuántico Qmio del Cesga, su próxima ampliación y los laboratorios del Vigo Quantum Communication Centre.

Investigación e innovación aplicada, orientadas a generar transferencia y a acercar la cuántica a la industria. El mapa de capacidades cuánticas

Uno de los hitos de la jornada fue la presentación de la actualización del Mapa de capacidades en tecnoloxías cuánticas de Galicia, publicado por primera vez en 2024. El documento reúne a más de 140 profesionales que trabajan en ámbitos como la computación, las comunicaciones y la sensórica cuántica, además de las infraestructuras disponibles. Su objetivo es favorecer la colaboración y el crecimiento del ecosistema en la comunidad.

Empresas, oportunidades y cooperación internacional

El foro incluyó varias mesas redondas. Una de ellas analizó las oportunidades que la cuántica ofrece al tejido empresarial, con la participación de compañías y hubs de innovación digital. Otras dos sesiones se centraron en el desarrollo de talento y en el fortalecimiento de alianzas estratégicas.

Asimismo, se impartieron conferencias sobre temas clave: la revolución cuántica como oportunidad estratégica, a cargo de Lois Orosa, director científico del Cesga; la innovación en este campo, presentada por Valentín García, director de innovación de Lantik S.A.; y las colaboraciones internacionales, explicadas por Óscar Díez, jefe de sector de computación cuántica en la Comisión Europea.