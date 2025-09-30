La Librería San Pablo acoge la presentación de El Camino de Santiago: un viaje entre el cielo y la tierra

La portada del libro - Cedida

La Librería San Pablo de Santiago de Compostela (Rúa do Vilar, 37) será escenario este viernes, 3 de octubre, de la presentación y firma de ejemplares del libro El Camino de Santiago: un viaje entre el cielo y la tierra, una obra que une la mirada fotográfica de Jesús Tejel y la voz literaria de Reyes Lambea. El acto dará comienzo a las 19.00 horas y estará acompañado de la proyección de un vídeo de introducción a la obra.

Un mosaico entre imágenes y palabras

El volumen es fruto de la unión de dos peregrinajes realizados en tiempos y circunstancias diferentes. Tejel, fotógrafo, recorre el Camino con la cámara como cuaderno de notas, captando luces y colores a lo largo de las estaciones. Lambea, escritora, lo revive a través de las palabras, con textos que reflejan la dimensión íntima y espiritual de la ruta.

Ambas miradas se entrelazan en un mosaico visual y narrativo que busca transmitir la esencia del Camino como experiencia universal, a medio camino entre lo terrenal y lo trascendente.