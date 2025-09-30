Mi cuenta

Santiago de Compostela

La Librería San Pablo acoge la presentación de El Camino de Santiago: un viaje entre el cielo y la tierra

El próximo viernes 3 de octubre a las 19.00 horas los autores Jesús Tejel y Reyes Lambea presentarán en Santiago un libro que combina fotografía y literatura para retratar la experiencia jacobea

Eladio Lois
Eladio Lois
30/09/2025 07:53
La portada del libro
La portada del libro

La Librería San Pablo de Santiago de Compostela (Rúa do Vilar, 37) será escenario este viernes, 3 de octubre, de la presentación y firma de ejemplares del libro El Camino de Santiago: un viaje entre el cielo y la tierra, una obra que une la mirada fotográfica de Jesús Tejel y la voz literaria de Reyes Lambea. El acto dará comienzo a las 19.00 horas y estará acompañado de la proyección de un vídeo de introducción a la obra. 

Un mosaico entre imágenes y palabras

El volumen es fruto de la unión de dos peregrinajes realizados en tiempos y circunstancias diferentes. Tejel, fotógrafo, recorre el Camino con la cámara como cuaderno de notas, captando luces y colores a lo largo de las estaciones. Lambea, escritora, lo revive a través de las palabras, con textos que reflejan la dimensión íntima y espiritual de la ruta.

Ambas miradas se entrelazan en un mosaico visual y narrativo que busca transmitir la esencia del Camino como experiencia universal, a medio camino entre lo terrenal y lo trascendente.

Los autores

Jesús Tejel (Zaragoza, 1958) es economista y miembro de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza desde hace más de tres décadas. Especializado en fotografía de viajes y en tomas aéreas con drones, ha publicado el libro Aragón a flor de piel. Una mirada desde el aire y varios títulos digitales. Entre 2021 y 2022 recorrió el Camino de Santiago para capturar las imágenes que conforman esta nueva obra.

Reyes Lambea (Tauste, Zaragoza, 1971) es licenciada en Filología Inglesa y ha desarrollado su trayectoria profesional en la comunicación social. Investigadora sobre literatura y exclusión, fue creadora y conductora del podcast Constructores de Sentido. Ha publicado el Emocionario de la ribera del Ebro y mantiene con el Camino una relación constante desde que lo recorrió por primera vez en 2015.

