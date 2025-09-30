Esta investigadora de Brión se hace con la Medalla de Investigación de la RAGC

Carmen Veiga - RAGC

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) ha distinguido a la investigadora Mª Carmen Veiga Barbazán (Brión, 1959), catedrática de Ingeniería Química de la Universidad de A Coruña, con la Medalla Antonio Casares Rodríguez en la categoría de Química y Geología. El reconocimiento se entregará el próximo 8 de octubre en Santiago, en el acto de celebración del Día da Ciencia en Galicia.

Veiga es una referencia en biotecnología ambiental, ámbito en el que centra su investigación desde hace décadas. Sus trabajos se orientan al tratamiento de aguas residuales, la valorización de residuos sólidos y la depuración de efluentes gasosos mediante procesos biotecnológicos sostenibles. Una parte destacada de su trayectoria consiste en el desarrollo de técnicas para eliminar contaminantes de manera eficiente, reduciendo costes y consumo energético, y en la recuperación de compuestos de alto valor comercial como bioplásticos o biocombustibles.

Innovación y transferencia al sector industrial

La científica brionesa no solo ha impulsado la investigación básica, sino también la transferencia de resultados al sector industrial. Su asesoramiento ha contribuido a la optimización de plantas depuradoras urbanas e industriales. Además, cuenta con dos patentes nacionales, una sobre la producción de biopolímeros a partir de residuos de la industria cervecera y otra sobre la bioconversión de gases residuales en bioetanol.

El impacto internacional de su carrera queda reflejado en su inclusión en la World’s Top 2% Scientist List, elaborada por la Universidad de Stanford, que reconoce a los investigadores más influyentes del mundo.

Un premio a una vida dedicada a la ciencia

Para la investigadora, este galardón supone un respaldo a toda una vida entregada al desarrollo de procesos avanzados de biotecnología ambiental. “El objetivo de mi trabajo es transformar contaminantes en recursos útiles mediante biorefinería, aportando soluciones innovadoras que favorecen la economía circular y la protección del medio ambiente”, subraya Veiga.