Este restaurante compostelano ofrece cocina de autor y música en directo por menos de 10 euros

El interior del Mercado Boanerges - Cedida

'Cocinando Santiago' vuelve este domingo 5 de octubre a partir de las 12.30 horas al Mercado Boanerges con la propuesta de Tomás Rubio, chef del restaurante compostelano A Viaxe. El ciclo, que reúne a algunos de los mejores cocineros de la ciudad en un formato abierto y participativo, recupera su actividad tras el parón veraniego con una sesión vermú de cocina en directo y tapas de autor a precios populares.

Tomás Rubio, chef de A Viaxe - Cedida

El menú ideado por Rubio incluye platos como Peixe con aliño nikkei y crujiente o el sanguchito de peixe frito con sarsa criolla y tártara, a los que se sumarán las creaciones de Pablo Pizarro, chef del Mercado Boanerges: croqueta de pollo de corral con mantequilla de anchoa, brioche de costilla con mayonesa asiática, pepinillos y tomates escabechados, y taco de atún rojo con aguacate a la brasa y mayonesa de chiles. Las tapas se servirán a precios de entre 5 y 6 euros.

La jornada estará ambientada por el DJ compostelano Black Vanilla, que regresa a Santiago tras un verano como residente en el club de playa Beso Beach Pedralbes de Barcelona.

Black Vanilla - Cedida

Un proyecto consolidado en Compostela

Desde su inicio en abril, “Cocinando Santiago” se ha consolidado como un referente gastronómico en la capital gallega, reuniendo en anteriores sesiones a nombres como Iago Pazos (Abastos 2.0), Brisa Medina y Carlos Insua (Benedita Elisa) o Alberto Lareo (Maina). La iniciativa, impulsada por el Mercado Boanerges, busca acercar la alta cocina a los compostelanos en un ambiente cercano, con música en vivo y propuestas pensadas para compartir.

“El éxito de las primeras sesiones nos confirmó algo que ya intuíamos: Santiago necesitaba un espacio para cocinar en común, sin jerarquías ni egos, poniendo en valor nuestra gastronomía hecha por y para los santiagueses”, subraya Adrián Acevedo, responsable de Desarrollo de Negocio del mercado.