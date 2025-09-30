Mi cuenta

Santiago de Compostela

Este restaurante compostelano ofrece cocina de autor y música en directo por menos de 10 euros

El chef Tomás Rubio protagonizará este domingo una nueva entrega del ciclo gastronómico 'Cocinando Santiago' en el Mercado Boanerges

Eladio Lois
Eladio Lois
30/09/2025 12:11
Mercado Boanerges
El interior del Mercado Boanerges - Cedida

'Cocinando Santiago' vuelve este domingo 5 de octubre a partir de las 12.30 horas al Mercado Boanerges con la propuesta de Tomás Rubio, chef del restaurante compostelano A Viaxe. El ciclo, que reúne a algunos de los mejores cocineros de la ciudad en un formato abierto y participativo, recupera su actividad tras el parón veraniego con una sesión vermú de cocina en directo y tapas de autor a precios populares.

Tomás Rubio, chef de A Viaxe
Tomás Rubio, chef de A Viaxe - Cedida

El menú ideado por Rubio incluye platos como Peixe con aliño nikkei y crujiente o el sanguchito de peixe frito con sarsa criolla y tártara, a los que se sumarán las creaciones de Pablo Pizarro, chef del Mercado Boanerges: croqueta de pollo de corral con mantequilla de anchoa, brioche de costilla con mayonesa asiática, pepinillos y tomates escabechados, y taco de atún rojo con aguacate a la brasa y mayonesa de chiles. Las tapas se servirán a precios de entre 5 y 6 euros.

La jornada estará ambientada por el DJ compostelano Black Vanilla, que regresa a Santiago tras un verano como residente en el club de playa Beso Beach Pedralbes de Barcelona. 

Black Vanilla
Black Vanilla - Cedida

Un proyecto consolidado en Compostela

Desde su inicio en abril, “Cocinando Santiago” se ha consolidado como un referente gastronómico en la capital gallega, reuniendo en anteriores sesiones a nombres como Iago Pazos (Abastos 2.0), Brisa Medina y Carlos Insua (Benedita Elisa) o Alberto Lareo (Maina). La iniciativa, impulsada por el Mercado Boanerges, busca acercar la alta cocina a los compostelanos en un ambiente cercano, con música en vivo y propuestas pensadas para compartir.

“El éxito de las primeras sesiones nos confirmó algo que ya intuíamos: Santiago necesitaba un espacio para cocinar en común, sin jerarquías ni egos, poniendo en valor nuestra gastronomía hecha por y para los santiagueses”, subraya Adrián Acevedo, responsable de Desarrollo de Negocio del mercado. 

Lo que viene en noviembre

Tras el turno de Tomás Rubio, el ciclo continuará el 6 de noviembre con Gonzalo Pose, de Argentinos Burguer (A Estrada) y recién inaugurado Flaco en Santiago, y cerrará el mes con la chef Estrella Michelin Lucía Freitas, de A Tafona.

